Nouvelles connaissances sur la répartition mondiale des infections à virus filamenteux chez les coraux

La maladie de perte de tissus des coraux pierreux (SCTLD) a fait des ravages dans les colonies de coraux des Caraïbes depuis 2014, entraînant des pertes importantes de populations de coraux. Bien que les chercheurs aient étudié le rôle des bactéries dans le SCTLD, l’agent causal reste non identifié. Cependant, une étude récente a mis en lumière un autre acteur potentiel de la maladie : les virus filamenteux.

Une équipe de scientifiques a utilisé la microscopie électronique à transmission (TEM) pour examiner la présence de particules filamenteuses ressemblant à des virus (VLP) dans les dinoflagellés endosymbiotiques des coraux, connus sous le nom de Symbiodiniaceae. Les chercheurs ont analysé les coraux du Pacifique, notamment Acropora hyacinthus et Porites cf lobata, et ont découvert que plus de 60 % des cellules Symbiodiniaceae (genre Cladocopium) abritaient des VLP. Il est intéressant de noter que la prévalence des VLP était plus élevée chez les Symbiodiniaceae provenant de colonies soumises à un stress thermique.

De plus, l’étude a révélé que les Symbiodiniaceae expulsées d’A. hyacinthus contenaient également des VLP filamenteuses, et que ces cellules étaient plus dégradées que leurs homologues hospitalisées. Ces VLP avaient une longueur d'environ 150 à 1500 16 nanomètres et un diamètre de 37 à XNUMX nanomètres, indiquant différentes étapes d'un cycle de réplication.

Contrairement aux croyances antérieures, les VLP filamenteuses n'étaient pas observées uniquement dans les coraux affectés par le SCTLD ou dans des régions spécifiques des récifs. L'étude a révélé des VLP filamenteuses dans diverses lignées de Symbiodiniaceae, notamment Breviolum, Cladocopium et Durusdinium. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les virus filamenteux sont exclusifs à des genres particuliers de Symbiodiniaceae.

Bien que le rôle des VLP filamenteuses dans les SCTLD reste peu concluant, cette recherche suggère que ces virus sont répandus et infectent couramment les Symbiodiniaceae. Pour mieux comprendre leur impact sur les colonies de coraux, les futures études devraient se concentrer sur la caractérisation génomique de ces virus et sur les tests empiriques de leurs effets sur les Symbiodiniaceae.

Dans l’ensemble, cette étude fournit de nouvelles informations sur la répartition mondiale des infections par virus filamenteux chez les coraux. En élucidant la prévalence et la diversité de ces virus, les scientifiques peuvent explorer davantage leur rôle dans les maladies des coraux et potentiellement développer des interventions ciblées pour atténuer les effets du SCTLD.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le SCTLD ?

La maladie de perte de tissus des coraux pierreux (SCTLD) est une maladie hautement contagieuse qui a entraîné d'importantes pertes de colonies de coraux dans les Caraïbes depuis 2014.

Que sont les virus filamenteux ?

Les virus filamenteux sont des particules ressemblant à des virus (VLP) qui ont une forme allongée ressemblant à des filaments. Ils sont associés à diverses maladies des plantes et ont été récemment découverts dans les coraux.

Les VLP filamenteuses ne se trouvent-elles que dans les coraux affectés par le SCTLD ?

Non, des VLP filamenteuses ont été détectées dans des coraux affectés par le SCTLD et apparemment sains, ainsi que dans différentes régions de récifs. Ils ne sont pas exclusifs à des espèces ou à des genres de coraux spécifiques.

Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette étude met en évidence la présence généralisée d’infections par des virus filamenteux chez les Symbiodiniaceae, les dinoflagellés endosymbiotiques des coraux. Il remet en question les hypothèses existantes sur l’association entre les virus filamenteux et le SCTLD et ouvre de nouvelles voies pour étudier leur rôle dans les maladies des coraux.