Explorer l'impact des impulsions intenses de rayons X sur les structures matérielles

Depuis plus d’un siècle, les physiciens s’appuient sur la diffusion des rayons X pour étudier les structures complexes de divers matériaux. Ces derniers temps, les lasers à électrons libres à rayons X (XFEL) sont devenus un choix populaire en raison de leur capacité à émettre des impulsions femtosecondes intenses. Cependant, la question se pose : comment ces impulsions puissantes affectent-elles les structures mêmes qu’elles visent à étudier ?

Un groupe de chercheurs internationaux a cherché à faire la lumière sur ce sujet en menant une expérience utilisant un XFEL femtoseconde axé sur un échantillon de nanocristaux de silicium. Leurs résultats, publiés dans Physical Review Letters, ont révélé une diminution significative de l’intensité de diffraction des rayons X lorsque l’intensité du faisceau dépassait un seuil spécifique. Grâce à des simulations, ils ont pu découvrir les premières femtosecondes de l’interaction lumière-matière, qui ont provoqué le brouillage des atomes à l’intérieur du matériau.

Auparavant, les études sur les interactions matériau-impulsion dans cette plage d’intensité se concentraient principalement sur les matériaux en phase gazeuse. Pour combler cette lacune, les scientifiques ont mené leur expérience dans l'installation SACLA au Japon, en irradiant des échantillons de silicium de 10 µm d'épaisseur avec deux intensités de faisceau différentes : 2.1 × 1016 2 W/cm4.6 et 1019 × 2 50 W/cmXNUMX. Curieusement, ils ont observé que les images de diffraction produites à des intensités de faisceau plus élevées étaient jusqu'à XNUMX % plus faibles que prévu.

L'auteur Beata Ziaja-Motyka de l'Institut de physique nucléaire de l'Académie polonaise des sciences a souligné que même s'il est intuitif de supposer qu'un nombre plus élevé de photons entraînerait des images de diffraction plus claires, il existe un seuil – environ des dizaines de milliards de watts par centimètre carré. – au-delà duquel le signal de diffraction s'affaiblit.

Pour résoudre ce paradoxe, l’équipe de recherche s’est tournée vers des simulations et a découvert que les photons de haute énergie (11.5 keV) issus des impulsions intenses expulsaient non seulement les électrons de valence, mais également les électrons des couches plus profondes, plus proches du noyau atomique. Ces trous profonds ont un impact essentiel sur les « facteurs de diffusion atomique » qui jouent un rôle dans la détermination des résultats de diffraction. Notamment, toute cette ionisation se produit dans les 6 premières femtosecondes de l’interaction lumière-matière.

À l’avenir, l’équipe espère que leurs travaux ouvriront la voie à de nouvelles applications du rayonnement XFEL de haute intensité, telles que le développement de dispositifs optiques innovants pour raccourcir les impulsions dans le régime des rayons X. De plus, comprendre comment différents atomes réagissent aux impulsions de rayons X ultrarapides pourrait améliorer la précision de la reconstruction des structures atomiques 3D à partir d’images de diffraction enregistrées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que la diffraction des rayons X ?

La diffraction des rayons X est la diffusion des rayons X par la structure atomique ou moléculaire d'un matériau, ce qui permet aux scientifiques de déterminer la disposition des atomes ou des molécules dans un cristal ou une autre substance cristalline.

Qu'est-ce qu'un laser à électrons libres à rayons X (XFEL) ?

Un laser à électrons libres à rayons X (XFEL) est un type de laser qui génère des impulsions de rayons X très intenses et cohérentes. Les XFEL sont des outils puissants utilisés dans la recherche scientifique pour étudier la structure et la dynamique de divers matériaux.

Comment les impulsions intenses de rayons X affectent-elles les structures matérielles ?

Des impulsions intenses de rayons X peuvent induire des changements importants dans la structure des matériaux. Dans le cas de cette étude, lorsque l’intensité du faisceau dépassait un certain seuil, l’intensité de diffraction des rayons X diminuait, indiquant que les atomes contenus dans le matériau étaient brouillés. Ces découvertes contribuent à notre compréhension de la façon dont les matériaux interagissent avec les impulsions intenses de rayons X et peuvent potentiellement conduire à de nouvelles applications dans des domaines tels que le raccourcissement des impulsions et la reconstruction de structures atomiques en 3D.