Les femelles peuvent apprendre les préférences de leur partenaire en fonction des choix d'autres femelles plus expérimentées

Une nouvelle étude suggère que les femelles peuvent déduire ce qui rend un mâle attrayant en observant les choix de femelles plus expérimentées. Les chercheurs proposent un modèle mathématique dans lequel les jeunes femmes apprennent à préférer les traits qui distinguent les hommes qui réussissent des autres. Plutôt que de simplement copier leurs pairs, les femmes pourraient apprendre à préférer les traits rares.

Les théories existantes sur les préférences des partenaires féminins n’expliquent pas entièrement la variété des traits et des préférences observées dans la nature. Ce nouveau modèle offre une nouvelle perspective sur la façon dont la sélection sexuelle peut fonctionner. En apprenant à préférer le trait le plus rare d’un homme qui réussit, les préférences féminines font que les traits masculins rares deviennent plus courants au fil des générations.

Ce mécanisme aide à maintenir la variation des traits masculins, empêchant un seul trait attrayant de surpasser les autres. Ceci est cohérent avec plusieurs caractéristiques de la sélection sexuelle dans la nature, telles que les changements évolutifs rapides et la persistance de variations dans les traits masculins et les préférences féminines.

Les chercheurs suggèrent que les animaux utilisent les informations sociales pour prendre des décisions dans de nombreux contextes, et déduire l'attractivité de partenaires potentiels pourrait être une extension de cette tendance générale. Cette étude souligne l'importance de considérer le contexte des choix des partenaires féminins lors de l'étude de la sélection sexuelle.

DuVal EH, Fitzpatrick CL, Hobson EA, Servedio MR (2023) Attractivité inférée : un mécanisme généralisé de sélection sexuelle qui peut maintenir la variation des traits et des préférences au fil du temps. PLoS Biologie (2023). DOI : 10.1371/journal.pbio.3002269