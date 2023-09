Des astrophysiciens découvrent un taux de consommation rapide de trous noirs supermassifs

Une étude révolutionnaire menée par l’Université Northwestern a remis en question les croyances antérieures sur les habitudes alimentaires des trous noirs supermassifs. Contrairement à l’idée selon laquelle ces trous noirs consomment lentement de la matière, de nouvelles simulations 3D haute définition montrent qu’ils ont en réalité un taux de consommation beaucoup plus rapide.

L’étude révèle que les trous noirs en rotation déforment l’espace-temps qui les entoure, provoquant la déchirure du tourbillon de gaz connu sous le nom de disque d’accrétion. Ce processus crée des sous-disques internes et externes, les trous noirs consommant d'abord le sous-disque interne. Les débris du sous-disque externe tombent ensuite en cascade vers l'intérieur, remplissant le vide laissé par l'anneau interne consommé, initiant ainsi un autre cycle de consommation. Cette nouvelle recherche indique que le processus de consommation et de réalimentation se déroule étonnamment rapidement, ne prenant que quelques mois.

Les cycles de consommation rapides des trous noirs supermassifs pourraient expliquer le comportement erratique de certains objets du ciel nocturne, comme les quasars. Les quasars sont connus pour s'embraser brusquement puis disparaître sans explication. L’étude suggère que la variation drastique de luminosité observée dans ces objets pourrait être le résultat de la destruction et de la reconstitution des régions internes du disque d’accrétion.

Les théories précédentes sur les disques d’accrétion ont eu du mal à expliquer leur luminosité intermittente et leur atténuation soudaine. L'hypothèse selon laquelle les gaz et les particules gravitent autour des trous noirs dans le même plan et dans la même direction que la rotation du trou noir a simplifié à l'extrême leur comportement. Cependant, les nouvelles simulations montrent que la région autour des trous noirs est très chaotique et tumultueuse.

Les simulations ont pris en compte la dynamique des gaz, le magnétisme et la relativité générale et ont mis en évidence les effets du glissement de cadre. Les trous noirs en rotation traînent l’espace autour d’eux, provoquant la collision des gaz provenant de différentes parties du disque et les rapprochant du trou noir. Cette collision crée des chocs lumineux qui poussent la matière vers le trou noir.

À mesure que la déformation du disque d’accrétion devient plus prononcée, la région la plus interne commence à se séparer du reste du disque et à vaciller indépendamment. Cela conduit à la déchirure et à la division des sous-disques internes et externes, déclenchant la frénésie alimentaire. La matière du disque externe tombe en cascade sur le disque interne, le propulsant plus près du trou noir pour être consommé. La force gravitationnelle du trou noir attire alors le gaz de la section externe pour reconstituer la zone interne précédemment vidée.

Cette nouvelle compréhension du taux de consommation rapide des trous noirs supermassifs pourrait donner un aperçu du phénomène mystérieux des quasars à changement d’apparence. Ces quasars passent d’un état clair à un état sombre dans un laps de temps relativement court. Les théories classiques peinent à expliquer la disparition et le rétablissement rapides de la luminosité observés dans ces objets.

L'étude menée par l'Université Northwestern met en lumière la dynamique complexe des trous noirs supermassifs et de leurs disques d'accrétion, remettant en question les hypothèses précédentes et offrant une compréhension plus approfondie des objets les plus extrêmes de l'univers.

