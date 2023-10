Comprendre la biologie vivante des plumes de dinosaures

Les chercheurs du Laboratoire national des accélérateurs du SLAC ont réalisé une avancée significative dans la compréhension de la biologie vivante des plumes de dinosaures. Dans un article récent publié dans Nature Ecology & Evolution, l’équipe a révélé que les plumes des dinosaures anciens présentent une similitude chimique frappante avec les plumes des oiseaux modernes, contrairement aux croyances antérieures.

L'auteur principal Tiffany Slater, chercheur postdoctoral à l'University College Cork en Irlande, explique que leurs découvertes remettent en question la dépendance traditionnelle aux os fossilisés pour comprendre les dinosaures. En utilisant un synchrotron, un accélérateur de particules qui produit des rayons X de haute intensité, l’équipe a pu analyser l’échantillon et mieux comprendre la structure, la fonction et la composition moléculaire des plumes.

Afin de simuler la fossilisation, Slater a chauffé les plumes d'oiseaux modernes, tels que les poulets, aux températures rencontrées lors de l'enterrement. Ce processus a aidé les chercheurs à comprendre comment les protéines se dégradent au fil du temps, permettant ainsi de tirer des conclusions plus précises sur la composition moléculaire des dinosaures.

L’étude soutient également le consensus scientifique dominant selon lequel les oiseaux sont issus des dinosaures. Mary Schweitzer, professeur émérite à l'Université d'État de Caroline du Nord, explique que comprendre le passé est crucial pour faire des prédictions sur l'avenir. Par conséquent, cette recherche renforce non seulement notre compréhension de l’évolution des oiseaux, mais fournit également des données précieuses pour les progrès scientifiques.

L’importance de ces travaux s’étend au-delà de la communauté scientifique. Slater souligne l’impact que cela peut avoir en engageant des personnes de tous âges dans la science. La paléontologie, explique-t-elle, capte la fascination et la curiosité des jeunes enfants et des adultes, ce qui en fait une porte d'entrée scientifique qui peut inspirer une exploration plus approfondie et un intérêt pour la recherche scientifique.

Si cette étude marque une étape importante, elle soulève également de nouvelles questions pour l’équipe de recherche. L’un de leurs principaux objectifs est de déterminer si la chimie des fossiles peut refléter la chimie de l’organisme vivant. En révélant la biologie vivante des dinosaures à travers leurs plumes, cette recherche ouvre la voie à de futures découvertes et à une compréhension plus approfondie de ces créatures anciennes.

