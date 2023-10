Les derniers vestiges du Dodo : Le « Oxford Dodo »

L’oiseau dodo est un symbole de l’extinction animale provoquée par l’homme. Les colonisateurs européens ont anéanti cet oiseau incapable de voler à la fin du XVIIe siècle. Cependant, un spécimen fascinant connu sous le nom de « Oxford Dodo » conservé au Musée d'histoire naturelle de l'Université d'Oxford est devenu le seul reste survivant de tissus mous de dodo.

L'« Oxford Dodo » se compose d'un crâne à la peau coriace, d'échantillons de tissus, d'une plume, d'un os du pied et d'une partie de son fémur. Le spécimen est en si bon état que les scientifiques ont réussi à extraire l’ADN des tissus. En 2002, des échantillons génétiques du « Oxford Dodo » ont révélé que le dodo appartenait au groupe des Columbiformes, qui comprend les pigeons et les tourterelles. Son plus proche parent vivant s'est avéré être le pigeon Nicobar, habitant les îles Andaman et Nicobar.

Une autre découverte intéressante est venue de la technologie d’analyse médico-légale appliquée au « Oxford Dodo ». Les analyses ont révélé que le dodo avait été tué par balle au cou et à la tête, bien que l'identité du tireur reste inconnue.

Les dodos mesuraient environ 3 pieds et pesaient environ 44 livres. Contrairement aux premières représentations, les chercheurs pensent désormais qu’il s’agissait d’oiseaux plus minces. La disparition du dodo peut être attribuée à la colonisation européenne de l'île Maurice, où les dodos nichaient sur le sol et constituaient des cibles faciles pour les chasseurs et les prédateurs introduits comme les chiens, les chats, les cochons, les rats et les macaques. La dernière observation confirmée d'un dodo vivant remonte à 1662, bien que l'analyse suggère qu'il pourrait avoir survécu jusqu'en 1690.

Bien que quelques os de dodo puissent être trouvés dans divers musées du monde entier, le « Oxford Dodo » est le seul exemple connu de tissus mous intacts. Il convient de noter que de nombreuses expositions de dodo en taxidermie ne sont souvent pas authentiques.

Sources:

– L'article source

– Musée d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford