Une décision récente de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d'accélérer l'approbation du médicament antipsychotique brexpiprazole (Rexulti) pour les patients âgés atteints de démence a suscité une controverse. Malgré des bénéfices cliniques minimes et un risque accru de décès associé au médicament, des inquiétudes ont été soulevées concernant les normes d'approbation de la FDA et l'influence des intérêts commerciaux sur les groupes de défense des patients.

L’enquête sur la balance bénéfices-risques de Rexulti soulève de sérieuses questions. Le médicament n’a pas démontré d’effet thérapeutique significatif lors des tests et s’est avéré associé à un risque de mortalité accru. Cependant, Rexulti est devenu le premier antipsychotique approuvé par la FDA pour traiter l'agitation chez les patients âgés atteints de démence.

L’une des principales préoccupations entourant cette décision concerne les avantages financiers qu’elle pourrait apporter aux sociétés pharmaceutiques. Avec un coût d'environ 1,400 1 dollars par mois, les fabricants de Rexulti, Otsuka et Lundbeck, s'attendent à un chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'un milliard de dollars. Le journaliste d'investigation Robert Whitaker affirme que de sérieuses questions subsistent quant à la balance bénéfices-risques de ce médicament dans un article récent publié dans le BMJ.

L'approbation de Rexulti pourrait également mettre fin à des années d'efforts déployés par les Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS) des États-Unis pour réduire l'utilisation non conforme d'antipsychotiques dans les maisons de retraite. Le médicament porte un « avertissement encadré », le type d'avertissement le plus sérieux de la FDA, concernant le risque accru de décès. Les trois essais préalables à l'approbation ont montré que le taux de mortalité était quatre fois plus élevé chez les personnes ayant reçu du brexpiprazole que chez celles ayant reçu un placebo.

La chercheuse en santé de Public Citizen, Nina Zeldes, a exprimé ses inquiétudes concernant l’approbation, déclarant que « les petits avantages ne compensent pas les graves problèmes de sécurité ». Le professeur Lon Schneider de l'Université de Californie du Sud a également noté que les résultats des essais sur le brexpiprazole étaient similaires à ceux des essais précédents sur les antipsychotiques chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Certains craignent que les normes d'approbation actuelles de la FDA soient inférieures à celles d'il y a 20 ans. Des groupes de défense des patients, tels que l'Alliance for Aging Research et Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), ont soutenu l'approbation du brexpiprazole. Il convient toutefois de noter que certains de ces groupes reçoivent des financements de sociétés pharmaceutiques, notamment celles impliquées dans la production de Rexulti.

La décision de la FDA a soulevé des questions sur l'influence des intérêts commerciaux sur l'approbation des médicaments et sur la nécessité d'un processus d'évaluation plus rigoureux. Les efforts continus du CMS pour réduire la prescription inutile d'antipsychotiques dans les maisons de retraite pourraient être en contradiction avec les efforts de marketing qui suivront probablement l'approbation du brexpiprazole.

