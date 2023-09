La FCC exige que les constellations de satellites se coordonnent avec les astronomes pour minimiser les interférences

By

La Federal Communications Commission (FCC) a mis à jour les licences d'Iceye et Planet, deux opérateurs de constellations de satellites, pour les obliger à travailler avec des astronomes pour atténuer l'impact que leurs satellites peuvent avoir sur l'astronomie au sol. Iceye a ajouté huit satellites à sa constellation, tandis que Planet a ajouté sept de ses prochains satellites d'imagerie haute résolution Pelican. Les deux sociétés doivent désormais se coordonner avec la National Science Foundation (NSF) afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable visant à minimiser les effets de leurs satellites sur l'astronomie optique au sol.

Cet accord récent fait suite à l'exigence de la FCC envers SpaceX, qui avait volontairement conclu un accord de coordination avec la NSF pour répondre aux préoccupations concernant l'impact de sa constellation Starlink sur l'astronomie. Bien que des constellations individuelles comme Iceye et Planet's ne présentent pas de risques majeurs, les astronomes craignent que l'effet cumulé de plusieurs grandes constellations puisse interférer avec les observations astronomiques.

Les astronomes collaborent activement avec SpaceX et d'autres sociétés pour réduire la luminosité des satellites, dont Starlink, afin de minimiser leur impact sur l'astronomie. L'objectif est de garantir que les constellations de satellites ne soient pas plus lumineuses que la magnitude 7. La NSF travaille également sur des accords de coordination avec OneWeb et Amazon pour leurs constellations. L'accord OneWeb est finalisé, tandis que les discussions avec la constellation Kuiper d'Amazon sont en phase finale.

Les astronomes ont félicité la FCC pour avoir répondu à leurs préoccupations et apprécient les efforts déployés par les sociétés de satellites pour atténuer les interférences. Cette collaboration entre les constellations de satellites et la communauté astronomique se poursuivra pour les futurs systèmes, notamment les constellations de deuxième génération prévues par des sociétés comme OneWeb.

