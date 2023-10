Découverte d'une nouvelle source de lumière : les quasiparticules transforment la science

Les scientifiques savent depuis longtemps que rien dans l’univers ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Cependant, des recherches récentes menées par une équipe de physiciens suggèrent que les quasiparticules, qui sont des groupes d'électrons se comportant comme une seule particule, ont le potentiel d'agir comme si elles pouvaient dépasser la vitesse de la lumière. Cette découverte révolutionnaire pourrait révolutionner la façon dont les scientifiques étudient et comprennent divers phénomènes.

Traditionnellement, les scientifiques s’appuient sur des sources lumineuses coûteuses et volumineuses, telles que les synchrotrons et les cyclotrons, pour générer une lumière à haute énergie à des fins de recherche avancée. Ces installations, qui nécessitent beaucoup d'espace et doivent être réservées des mois à l'avance, fournissent des informations précieuses sur le monde microscopique. Les ondes lumineuses émises permettent aux scientifiques de visualiser des structures moléculaires et de pénétrer dans des zones autrement invisibles.

L'équipe de physiciens, dont les résultats ont été publiés dans Nature Photonics, propose d'utiliser des quasiparticules comme sources de lumière dans des laboratoires et des industries plus petits. En exploitant le comportement collectif des électrons dans les quasiparticules, les chercheurs peuvent produire un rayonnement cohérent qui rivalise avec la luminosité des plus grands lasers à électrons libres. Cette avancée pourrait potentiellement démocratiser l’accès à des sources lumineuses puissantes et permettre aux scientifiques de mener des expériences et de faire des découvertes où qu’ils se trouvent.

Les chercheurs ont effectué des simulations des propriétés des quasiparticules dans le plasma à l'aide de superordinateurs fournis par l'entreprise commune européenne de calcul haute performance. Ils ont découvert que la qualité collective des électrons dans une quasi-particule n’a pas besoin d’être aussi contrôlée que celle des installations à grande échelle. Cela signifie que des sources de lumière vive peuvent être mises en œuvre dans des environnements de « table » plus réalisables, éliminant ainsi le besoin d’un accès exclusif aux accélérateurs linéaires.

Les implications de cette découverte sont considérables. Cela ouvre des possibilités pour une recherche scientifique plus large et accélère le développement de nouveaux médicaments, les progrès de la technologie des puces informatiques et la recherche non destructive sur les fossiles. En exploitant le potentiel des quasiparticules, les scientifiques peuvent découvrir de nouveaux types de sciences et de connaissances qui étaient autrefois hors de portée.

