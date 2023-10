Le mécanisme de production des sursauts radio rapides peut être similaire aux tremblements de terre

Une étude récente menée à l'Université de Tokyo a révélé des similitudes distinctes entre les sursauts radio rapides (FRB) et les tremblements de terre, apportant un nouvel éclairage sur le mystérieux mécanisme de production des FRB. L’analyse du timing et de l’énergie des FRB a révélé que même si les FRB et les éruptions solaires diffèrent considérablement, il existe des similitudes notables entre les FRB et les tremblements de terre.

Les chercheurs proposent que la surface d’un magnétar, un type d’étoile à neutrons, pourrait subir des « tremblements d’étoiles » similaires aux tremblements de terre sur Terre, générant des FRB. Cette découverte pourrait potentiellement améliorer notre compréhension de la physique nucléaire, du comportement de la matière à haute densité et des tremblements de terre.

Des études antérieures se sont concentrées sur la répartition des durées de retard entre des salves consécutives. Cependant, cette analyse récente a exploré les corrélations potentielles entre différentes sursauts. En examinant le temps et l'énergie d'émission d'environ 7,000 XNUMX sursauts provenant de trois sources FRB répéteurs différentes, les scientifiques ont découvert une similitude frappante entre les FRB et les données sismiques.

Les résultats ont montré que la probabilité qu’une réplique se produise pour un seul événement est de 10 à 50 %, et que le taux d’occurrence des répliques diminue avec le temps. De plus, il n’y a aucune corrélation entre les énergies du choc principal et de sa réplique. Ces découvertes soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle les étoiles à neutrons ont des croûtes solides recouvrant leur surface et que les tremblements d'étoiles rapides sur ces croûtes libèrent des quantités massives d'énergie qui se manifestent sous forme de FRB.

L’équipe prévoit d’examiner plus en détail des données supplémentaires sur les FRB pour confirmer la nature généralisée des similitudes découvertes. Cette recherche pourrait conduire à de nouvelles connaissances sur la nature des tremblements de terre en étudiant les tremblements d’étoiles sur des étoiles ultradenses lointaines, qui fournissent un environnement d’investigation unique. Les étoiles à neutrons possèdent l'intérieur le plus dense de l'univers, rivalisant avec la densité des noyaux atomiques, ce qui en fait un excellent laboratoire pour explorer la matière à haute densité et les lois fondamentales de la physique nucléaire.

Dans l’ensemble, cette étude contribue à notre compréhension de la nature énigmatique des FRB et ouvre des possibilités passionnantes pour de futures recherches en astrophysique et en sismologie.

Journal de référence:

Tomonori Totani et Yuya Tsuzuki. « Les sursauts radio rapides déclenchent des répliques qui ressemblent à des tremblements de terre, mais pas à des éruptions solaires. » Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.