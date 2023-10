Sursauts radio rapides et tremblements de terre : similitudes et découvertes

Les sursauts radio rapides (FRB) sont longtemps restés un mystère dans le domaine de l'astronomie. Ces intenses explosions d’énergie radio sont invisibles à l’œil humain mais sont détectables par les radiotélescopes. Des recherches récentes menées à l'Université de Tokyo ont révélé des similitudes distinctes entre les FRB et les tremblements de terre, mettant en lumière la cause potentielle de ces sursauts énigmatiques.

L’étude s’est concentrée sur l’analyse de la distribution temporelle et énergétique des FRB et sur leur comparaison aux événements sismiques. Les chercheurs ont découvert que la probabilité qu’une réplique se produise pour un seul événement FRB est similaire à la probabilité qu’une réplique se produise après un tremblement de terre. De plus, le taux d’occurrence des répliques diminue avec le temps dans les deux cas. Cela suggère une corrélation entre les deux phénomènes et conforte la théorie selon laquelle les FRB sont provoqués par des « tremblements d’étoiles » à la surface des étoiles à neutrons.

Les étoiles à neutrons se forment lorsque des étoiles supergéantes s’effondrent, créant ainsi un noyau ultradense. Certaines étoiles à neutrons, appelées magnétars, ont été observées émettant des FRB. Les chercheurs suggèrent que les tremblements d’étoiles se produisant sur la croûte solide de ces étoiles à neutrons libèrent d’énormes quantités d’énergie, permettant ainsi la détection de FRB.

La découverte de similitudes entre les FRB et les tremblements de terre fournit non seulement un aperçu de la nature de ces sursauts mystérieux, mais offre également la possibilité de mieux comprendre les tremblements de terre eux-mêmes. En étudiant les tremblements d’étoiles sur des étoiles ultradenses lointaines, les scientifiques pourraient acquérir de nouvelles connaissances sur la matière à haute densité, certains aspects de la physique nucléaire et le comportement des tremblements de terre.

Les sursauts radio rapides sont des sursauts d’énergie incroyablement puissants qui peuvent parcourir des milliards d’années-lumière mais ne durent généralement que des millièmes de seconde. Bien que leurs origines exactes soient encore inconnues, les scientifiques ont spéculé sur diverses possibilités, notamment sur des sources extraterrestres. Cependant, les étoiles à neutrons émettant des FRB constituent actuellement la théorie dominante.

Cette recherche élargit notre compréhension des FRB et de leur lien avec les tremblements de terre. Une analyse plus approfondie des nouvelles données sur les FRB sera menée pour valider les similitudes trouvées dans cette étude. Les résultats nous rapprochent de la résolution des mystères des FRB et de l’acquisition de davantage de connaissances sur l’univers dans lequel nous habitons.

