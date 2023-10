Mission Psyché de la NASA : Explorer la psyché d'un astéroïde riche en métaux

La mission Psyché de la NASA se lance dans un voyage révolutionnaire pour explorer Psyché, un astéroïde unique riche en métaux. La mission vise à percer les secrets de la formation des planètes et de l’histoire de notre système solaire en étudiant la composition et les propriétés de cet intrigant corps céleste.

Le vaisseau spatial, lancé au sommet d’une fusée SpaceX Falcon Heavy, traversera les profondeurs de l’espace pour atteindre Psyché, qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. On pense que cet astéroïde est le noyau de nickel-fer exposé d’une ancienne planète, fournissant des informations précieuses sur les éléments constitutifs de la formation des planètes. En étudiant la composition, la topographie et les propriétés magnétiques de Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre l'évolution des planètes et les noyaux métalliques des corps terrestres.

Qu’est-ce qui rend la mission Psyché unique ? Pour la première fois, la NASA explorera un monde principalement composé de métal plutôt que de roche ou de glace. Cette entreprise pionnière reflète l'engagement de l'agence à repousser les limites de l'exploration scientifique.

La mission Psyché marque notamment plusieurs étapes importantes. Il s’agit de la première mission scientifique principale de la NASA à être lancée sur une fusée SpaceX Falcon Heavy. De plus, il s'agit de la 102e mission complète de bout en bout du programme de services de lancement de la NASA. Psyché sera également la septième mission scientifique portée par une fusée SpaceX.

La mission comprend des instruments avancés, notamment Deep Space Optical Communications (DSOC), qui permettront la démonstration de communications optiques au-delà de la Lune. Psyché transportera également deux imageurs multispectraux, deux magnétomètres et un spectromètre à rayons gamma et à neutrons pour étudier divers aspects de l'astéroïde.

Après un voyage d'environ 2.2 milliards de kilomètres, le vaisseau spatial Psyché arrivera à destination en 2029. Il passera 26 mois en orbite autour de Psyché, cartographiant et étudiant méticuleusement ses propriétés. En cours de route, le vaisseau spatial effectuera également une manœuvre d’assistance gravitationnelle en utilisant la planète Mars.

La mission Psyché promet d'offrir des informations approfondies sur la formation des planètes et les mystères de l'histoire de notre système solaire. En fouillant au cœur de cet astéroïde riche en métaux, les scientifiques espèrent découvrir une mine de connaissances sur les origines et l’évolution de notre voisinage cosmique.

