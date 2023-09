Des astronomes découvrent une mystérieuse explosion cosmique

Les astronomes ont fait une découverte remarquable : un nouveau type d’explosion cosmique qui les a laissés perplexes. Connu sous le nom d’AT2022aedm, cet événement s’est produit dans une ancienne galaxie où les étoiles massives ne deviennent généralement pas des supernova. Elle présentait les caractéristiques d’une supernova mais ne correspondait pas tout à fait au profil habituel. Les chercheurs l’appellent un Luminous Fast Cooler (LFC) en raison de sa luminosité extraordinaire et de sa décoloration rapide.

Le Dr Matt Nicholl de l'Université Queen's de Belfast a exprimé son étonnement en déclarant : « Nous recherchons les explosions cosmiques les plus puissantes depuis plus d'une décennie, et celle-ci est l'une des plus brillantes que nous ayons jamais vues. » Contrairement aux supernovae typiques qui s'atténuent progressivement avec le temps, AT2022aedm est tombée à moins de XNUMX% de sa luminosité maximale en un mois, disparaissant essentiellement.

De plus, le lieu de l'événement ajoute à son caractère insolite. Cela s’est produit dans une immense galaxie rouge située à deux milliards d’années-lumière. On s’attend à ce que ces galaxies ne disposent pas des étoiles massives nécessaires à la formation d’une supernova. Comme l'a souligné le Dr Shubham Srivastav, également de l'Université Queen's de Belfast, « il ne devrait pas y avoir d'étoiles assez grosses pour devenir une supernova ».

Compte tenu de ces divergences, les chercheurs ont proposé une explication intrigante : une collision entre une étoile et un trou noir relativement plus petit. Cette théorie des collisions s’aligne sur les données collectées, excluant la possibilité d’une autre supernova. Le Dr Nicholl a expliqué : « L’explication la plus plausible semble être la collision d’un trou noir avec une étoile. » Il a en outre suggéré que la recherche de refroidisseurs rapides plus lumineux, en particulier dans les régions les plus proches de l'univers, pourrait faire la lumière sur ce scénario.

Les chercheurs ont également découvert deux autres cas d’événements similaires dans des données archivées, l’un datant de 2009 et l’autre de 2020. Ces observations étaient initialement non identifiées et contribuent désormais au mystère croissant de ces étranges explosions cosmiques.

Les résultats de cette étude, publiés dans The Astrophysical Journal Letters, soulèvent d'autres questions sur les mystères de l'univers et les différents phénomènes célestes qui continuent de défier notre compréhension.

Sources:

– Université Queen's de Belfast, « Les astronomes découvrent un nouveau type d'explosion cosmique »