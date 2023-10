La mission New Horizons de la NASA va poursuivre la collecte de données héliophysiques

La NASA a annoncé que la mission New Horizons se poursuivrait au-delà de son plan initial, en mettant l'accent sur la collecte de données héliophysiques uniques à partir de 2025. Cette mission prolongée permettra au vaisseau spatial de quitter la ceinture de Kuiper, où il a exploré les confins de la planète. système solaire depuis son lancement en 2006.

La décision de prolonger la mission New Horizons a été motivée par la position unique du vaisseau spatial dans notre système solaire et les opportunités qu'il présente pour d'importantes recherches en héliophysique. La mission sera principalement financée par la division des sciences planétaires de la NASA et sera gérée conjointement par les divisions d'héliophysique et de sciences planétaires de la NASA.

Bien que la communauté scientifique n'ait actuellement connaissance d'aucun objet atteignable de la ceinture de Kuiper, le nouveau plan prévoit la possibilité d'un futur survol rapproché si un tel objet était identifié. De plus, la mission prolongée contribuera à économiser le carburant et à réduire la complexité opérationnelle pendant la recherche d’un candidat convaincant au survol.

Le vaisseau spatial New Horizons, conçu, construit et exploité par le laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, a joué un rôle crucial dans notre compréhension du système solaire externe. Il a effectué un survol de Pluton en 2015 et a ensuite visité l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper. Le Southwest Research Institute est chargé de diriger la mission et de diriger l’équipe scientifique.

La poursuite de la mission New Horizons fournira des données précieuses pour la recherche en héliophysique et fera progresser nos connaissances sur le système solaire. Il démontre l'engagement de la NASA en faveur de l'exploration et de la découverte, tant auprès de la communauté scientifique que du grand public.

Sources:

- la NASA