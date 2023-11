Des simulations intrigantes reproduisent la plongée atmosphérique dans les géants de glace

Les scientifiques ont réussi à recréer les compositions atmosphériques uniques des planètes géantes de glace Uranus et Neptune afin de simuler une plongée profonde dans leurs profondeurs. Les tubes à choc et les installations à plasma européens ont été adaptés à cet effet, atteignant des vitesses allant jusqu'à 19 km/s. Bien que ces vitesses ne correspondent pas exactement à celles qu’atteindraient les sondes dans ces géantes gazeuses, la campagne d’essais a constitué une étape vers la compréhension des conditions extrêmes auxquelles pourraient être confrontées les futures sondes atmosphériques.

Les tests ont eu lieu au tunnel hypersonique à plasma T6 Stalker de l'université d'Oxford au Royaume-Uni et dans les souffleries à plasma du groupe de diagnostic des flux à haute enthalpie de l'université de Stuttgart en Allemagne. Ces installations ont été utilisées pour recréer les environnements atmosphériques d'Uranus et de Neptune. En reproduisant fidèlement ces conditions, les scientifiques peuvent commencer à concevoir des systèmes de protection thermique performants, capables de résister aux pressions et températures élevées rencontrées lors de l’entrée dans l’atmosphère.

Uranus et Neptune, deux des géantes gazeuses extérieures de notre système solaire, n'ont pas été explorées par des vaisseaux spatiaux fabriqués par l'homme, sauf par télédétection. Ces planètes, bien que de taille similaire à Jupiter et Saturne, présentent des caractéristiques distinctes. Sous leurs nuages ​​de surface, ils possèdent des océans liquides supercritiques constitués d’éléments plus lourds qui contribuent de manière significative à leur masse. Les deux planètes contiennent également du méthane dans leur atmosphère, ce qui leur donne leur aspect bleu distinctif.

De futures missions de la NASA et de l'ESA vers Uranus et Neptune sont envisagées, et une sonde atmosphérique, similaire à celle utilisée par la mission Galileo de la NASA vers Jupiter, figure en bonne place sur la liste des priorités scientifiques. Cependant, les conditions extrêmes présentes dans l’atmosphère de ces géants de glace représentent un défi pour concevoir une sonde capable de résister aux pressions et aux températures qu’elle rencontrerait au cours de son voyage.

Les simulations réussies menées par les chercheurs ouvrent la voie à de nouveaux progrès dans la compréhension des compositions atmosphériques et des vitesses impliquées dans l'exploration planétaire. À mesure que la recherche progresse, l’accent sera mis sur l’extension des vitesses simulées réalisables afin de mieux reproduire les conditions que les futures sondes sont susceptibles de rencontrer.

