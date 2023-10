La mission Psyché de la NASA est lancée avec succès, mettant en évidence la concurrence entre les fournisseurs de lancement

La très attendue mission Psyché de la NASA a décollé avec succès depuis la rampe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride, atténuant ainsi les inquiétudes antérieures concernant les retards. La mission, qui vise à explorer l'astéroïde Psyché, riche en métaux, pour mieux comprendre la formation des planètes rocheuses, a été lancée au sommet d'une fusée SpaceX Falcon Heavy.

En plus d'étudier l'astéroïde, le vaisseau spatial effectue également la démonstration de la technologie Deep Space Optical Communications, qui vise à améliorer la bande passante de communication en utilisant des communications optiques au lieu des communications radiofréquences traditionnelles.

L’astéroïde Psyché, d’une largeur de 279 km, est unique car il sera le premier astéroïde de classe métal jamais exploré. Le vaisseau spatial passera par une phase de mise en service et recevra une assistance gravitationnelle de Mars en 2026 avant d'atteindre finalement l'astéroïde en 2029. Dans les semaines à venir, les instruments scientifiques seront vérifiés et les ingénieurs testeront la démonstration de la technologie de communication optique.

Un aspect notable de la mission Psyché est l'utilisation du Falcon Heavy de SpaceX, marquant une étape importante pour la NASA. C'est la première fois que le lanceur se voit confier les « missions les plus complexes et les plus prioritaires » de la NASA. Cette décision a été prise après deux ans et demi d'efforts pour trouver des alternatives au coûteux système de lancement spatial (SLS).

Le recours à SpaceX met en évidence les options limitées dont disposent les fournisseurs de lancement dans le monde occidental. Les fournisseurs établis comme United Launch Alliance (ULA) sont confrontés à des difficultés pour mettre de nouvelles fusées en ligne en raison de divers facteurs, notamment les conflits géopolitiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Alors qu'ULA espère obtenir des moteurs alternatifs auprès de Blue Origin, sa fusée Vulcan est confrontée à des retards importants. Les lanceurs européens connaissent également des revers, avec l'immobilisation du Vega-C et les retards d'Ariane 6.

À mesure que les options en matière de services de lancement diminuent, les choix de la NASA pour ses sondes et ses petits satellites se rétrécissent également. Les incidents récents, tels que l'échec du lancement de Rocket Lab en septembre, soulignent encore davantage la nécessité de recourir à des fournisseurs de lancement alternatifs pour garantir que SpaceX ne devienne pas la seule option sur le marché.

Source : Ces informations sont basées sur un article de The Register.