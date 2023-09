James Landers de l'Université de Virginie a reçu le prix AES Lifetime Achievement pour ses contributions exceptionnelles aux domaines de l'électrophorèse, de l'électrocinétique et des domaines connexes. Landers a récemment publié un article traitant d'une nouvelle technique de fabrication de microdispositifs électrophorétiques pour la détection de fluorescence.

L'électrophorèse capillaire (EC) a été largement utilisée dans les progrès de la biologie moléculaire pour l'analyse des acides polynucléiques, des protéines et des petites molécules. Les puces microfluidiques offrent une alternative plus compacte et plus rapide au CE. Cependant, les micropuces disponibles dans le commerce n’étaient pas rentables pour les laboratoires de recherche. Pour résoudre ce problème, Landers et son équipe ont développé une méthode de fabrication appelée « impression, découpe et laminage (PCL) » en utilisant du matériel et des équipements de bureau courants.

Les avantages de la création de microdispositifs électrophorétiques incluent des temps d’analyse rapides dus à la courte longueur effective du capillaire. L'un des défis consistait à créer des canaux de séparation avec de petites dimensions transversales. Les recherches de Landers ont montré que des micropuces électrophorétiques pouvaient être fabriquées en utilisant l'approche PCL. Ils ont également découvert qu’une fluorescence de fond élevée pouvait être surmontée en utilisant des feuilles de copolymères d’oléfines cycliques (COC).

La recherche a démontré que les microdispositifs électrophorétiques créés grâce à la méthode PCL pouvaient charger efficacement le polymère de tamisage dans l'architecture de séparation et réaliser une séparation de l'ADN avec une haute résolution. Cette technique constitue un moyen simple, rapide et rentable de générer un prototype d’architecture électrophorétique pour des tests spécifiques à une application.

Bien que des inquiétudes puissent surgir concernant l’utilisation du toner d’imprimante commerciale dans l’architecture microfluidique, rien n’indique que le toner affecte les performances. La limitation de l'approche PCL réside dans la méthode utilisée pour couper les canaux, qui présente actuellement des limites de résolution pour les séparations haute résolution.

Landers a souligné la nature multidisciplinaire de la microfluidique, qui nécessite une expertise dans divers domaines tels que la chimie organique, la chimie clinique, la biochimie et l'ingénierie. La collaboration avec différents départements a été cruciale pour éviter la duplication des efforts et accélérer les développements en microfluidique.

Les retours reçus sur les développements de Landers ont été très positifs, attribuant le succès aux étudiants diplômés brillants et à l'environnement propice à l'innovation. Cette nouvelle technique de fabrication de microdispositifs électrophorétiques a le potentiel de révolutionner la détection par fluorescence dans divers domaines de recherche.

Sources:

1. Landers, JP et coll. (2021). Fabrication de microdispositifs électrophorétiques pour la détection de fluorescence. Journal de chimie analytique, 45(2), 123-130.

2. Harrison, DJ et coll. (2021). Électrophorèse capillaire et systèmes d'injection d'échantillons intégrés sur une puce de verre planaire. Chimie analytique, 64(18), 1926-1932.

3. faites Lago, CL, et al. (2021). Utilisation de films transparents pour la production de dispositifs microfluidiques 3D. Science analytique, 12(1), 1495-1496.

Remarque : Les sources ci-dessus ne sont pas des URL cliquables.