SpaceX lance 22 satellites alors que la FAA propose une nouvelle règle pour réduire les débris spatiaux

SpaceX a lancé avec succès 22 satellites pour sa « constellation » Starlink en orbite terrestre basse. Les satellites ont été envoyés dans l'espace par une fusée Falcon 9 depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Le propulseur du premier étage de la fusée a atterri avec succès sur une barge dans l’océan. Cette mission marquait le 17e vol du propulseur de premier étage, qui avait déjà lancé diverses charges utiles, notamment des missions GPS et Starlink.

Peu de temps après ce lancement, la Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé une proposition de règle visant à limiter la croissance des débris orbitaux provenant des vols spatiaux commerciaux. L'objectif de la FAA est de minimiser le risque de collision avec les engins spatiaux et les satellites et de promouvoir un environnement spatial durable. Les débris orbitaux constituent une menace pour les vols spatiaux habités et les services par satellite tels que les communications et la surveillance météorologique.

La règle proposée obligerait des entreprises comme SpaceX à se débarrasser des étages supérieurs de leurs fusées de l’une des cinq manières suivantes. Ils devraient procéder à une entrée contrôlée, déplacer l’étage supérieur vers une orbite de stockage ou de cimetière moins encombrée, l’envoyer sur une orbite d’évasion terrestre, retirer les débris dans un délai de cinq ans grâce à l’élimination active des débris ou effectuer une élimination atmosphérique incontrôlée. La FAA vise à atténuer les risques pour les personnes au sol et en vol en limitant la rentrée incontrôlée des étages supérieurs.

La règle proposée par la FAA s'aligne sur les propres pratiques du gouvernement américain en matière d'atténuation des débris orbitaux pour ses missions spatiales. Il sera bientôt publié au registre fédéral, ouvrant ainsi une période de commentaires publics de 90 jours. En juillet, il y avait plus de 23,000 XNUMX objets orbitaux d’une taille supérieure à environ quatre pouces. La nécessité d'une gestion responsable des débris spatiaux a été soulignée par des incidents tels que la découverte de débris de SpaceX dans les Snowy Mountains et l'explosion d'une fusée sans équipage en avril qui a entraîné la chute de débris près d'une petite ville.

Sources:

– UPI : [source]

– Le Gardien : [source]