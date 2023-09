Une supernova à proximité remet en question la théorie standard de l’évolution stellaire

Une supernova récemment découverte, SN 2023ixf, a surpris les astronomes par son comportement, remettant en question la théorie standard de l'évolution stellaire. Découverte par l'astronome amateur Kōichi Itagaki de Yamagata, au Japon, cette supernova de type II fournit des données précieuses aux scientifiques qui étudient la mort des étoiles massives.

Les supernovae de type II ou à effondrement du noyau se produisent lorsque des étoiles supergéantes rouges s'effondrent sous leur propre gravité et explosent. SN 2023ixf, situé dans la galaxie Pinwheel à environ 20 millions d'années-lumière de la Terre, correspond à cette description. Cependant, les observations de suivi réalisées par les astronomes du Centre d'Astrophysique | Harvard et Smithsonian ont révélé un comportement inattendu.

En règle générale, les supernovae à effondrement du noyau produisent un éclat de lumière connu sous le nom d'éclatement de choc lorsque l'onde de choc provenant de l'explosion atteint le bord extérieur de l'étoile. Mais le SN 2023ixf a présenté un choc tardif, contredisant les attentes. Selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, ce retard est la preuve d'un matériau dense provenant d'une perte de masse récente, ce qui est inhabituel pour les supernovae de type II. Les observations ont également révélé une perte de masse importante, proche de la masse du soleil, au cours de l’année précédant l’explosion.

Le déclenchement tardif du choc suggère une instabilité potentielle au cours des dernières années de la vie d'une étoile, conduisant à une perte de masse extrême. Cela pourrait être lié à la combustion d'éléments de masse élevée, comme le silicium, dans le noyau de l'étoile. Des observations supplémentaires d'ondes millimétriques menées par le Centre d'astrophysique à l'aide du réseau submillimétrique ont permis de suivre la collision entre les débris de la supernova et le matériau dense perdu avant l'explosion.

La découverte et l’étude des supernovae lorsqu’elles sont jeunes et proches sont cruciales pour comprendre le comportement des étoiles massives au cours des dernières années précédant leur explosion. Le partenariat entre astronomes amateurs et professionnels a joué un rôle essentiel dans la découverte et le suivi de SN 2023ixf, permettant une compréhension plus approfondie de l'évolution stellaire et des explosions de supernova.

