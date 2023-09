La perte de masse sans précédent de la supernova SN 2023ixf remet en question les théories existantes sur l'évolution stellaire

Une supernova récemment découverte, connue sous le nom de SN 2023ixf, remet en question la théorie standard de l'évolution stellaire. La supernova, située dans la galaxie Pinwheel, à environ 20 millions d'années-lumière de la Terre, a éjecté jusqu'à une masse solaire complète de matière au cours de l'année précédant son explosion. Cette perte de masse extrême avant l'explosion suggère qu'il se passe peut-être plus de choses au cours de la dernière année de la vie d'une étoile qu'on ne le pensait auparavant.

SN 2023ixf est une supernova de type II, en particulier une supernova à effondrement du noyau, qui se produit lorsque des étoiles supergéantes rouges s'effondrent sous leur propre poids et explosent. Ces supernovae jouent un rôle crucial dans la formation et l’évolution des atomes, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Cependant, on sait très peu de choses sur les années qui ont précédé leurs explosions.

Les scientifiques ont initialement observé que l'éclatement du choc de SN 2023ixf, l'éclair lumineux qui se produit lorsque l'onde de choc de l'explosion atteint le bord extérieur de l'étoile, était retardé de plusieurs jours. Une analyse plus approfondie des données multi-longueurs d'onde a révélé que le déclenchement retardé du choc était la preuve d'une récente perte de masse de l'étoile.

Les observations ont indiqué que SN 2023ixf a perdu une quantité inattendue de masse, équivalente à la masse du Soleil, au cours de la dernière année précédant son explosion. Cette perte de masse extrême est atypique pour les supernovae de type II et remet en question la compréhension actuelle de l’évolution des étoiles massives.

Ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une instabilité potentielle au cours des dernières années de la vie d'une étoile, entraînant une perte de masse extrême. Cela pourrait être lié aux dernières étapes de la combustion nucléaire d'éléments de masse élevée, comme le silicium, dans le noyau de l'étoile.

D'autres observations et collaborations, notamment des observations d'ondes millimétriques à l'aide du réseau submillimétrique (SMA) à Hawaï, sont en cours pour mieux comprendre SN 2023ixf et sa perte de masse sans précédent. Ces découvertes fournissent des informations précieuses sur les processus complexes qui se produisent au cours des dernières étapes de la vie d'une étoile avant qu'elle n'explose en supernova.

Sources : CfA, NASA