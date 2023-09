Une nouvelle recherche suggère que la chaleur extrême pourrait conduire à l’extinction de l’humanité

Une nouvelle étude menée par des scientifiques au Royaume-Uni prévient que la chaleur extrême pourrait potentiellement conduire à l'extinction des humains et de presque tous les autres mammifères beaucoup plus tôt que prévu. La recherche, publiée dans Nature Geoscience, a utilisé des modèles climatiques avancés de superordinateurs pour illustrer l’escalade des extrêmes climatiques qui se produiront lorsque les continents de la Terre finiront par fusionner pour former une masse continentale brûlante et aride connue sous le nom de « Pangée Ultima ».

La formation de Pangea Ultima devrait soumettre une partie importante de la planète à des températures allant de 40 à 70°C. Ceci, combiné à une activité volcanique accrue qui libérera des quantités substantielles de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, exacerbera le réchauffement climatique. De plus, à mesure que le soleil devient plus brillant avec le temps, émettant plus d'énergie, la température de la Terre augmentera.

L'auteur principal, le Dr Alexander Farnsworth, explique que dans environ 250 millions d'années, le soleil sera environ 2.5 % plus brillant et émettra 2.5 % plus de rayonnement qu'aujourd'hui. Avec l’émergence du supercontinent et le soleil plus chaud, les mammifères, y compris les humains, seront confrontés à un environnement essentiellement hostile, dépourvu de sources de nourriture et d’eau. Le journal met en garde contre des températures généralisées comprises entre 40 et 50 degrés Celsius et des extrêmes quotidiens qui rendraient la survie impossible sans intervention.

L’étude met en évidence l’adaptabilité des mammifères, y compris les humains, à travers l’histoire à diverses conditions météorologiques. Cependant, même si les mammifères ont évolué pour tolérer des températures plus basses, leur capacité à supporter des températures plus élevées est généralement restée inchangée. Une exposition prolongée à une chaleur extrême devient beaucoup plus difficile à gérer et rendrait finalement la survie impossible.

L’équipe de recherche a utilisé des modèles climatiques pour simuler les tendances de la température, du vent, de la pluie et de l’humidité pour Pangea Ultima. Les niveaux de CO2 ont été projetés à l’aide de modèles prenant en compte les mouvements des plaques tectoniques, la chimie océanique et les processus biologiques, en tenant compte des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine.

Le Dr Farnsworth suggère qu'une solution possible impliquerait le développement de technologies artificielles, telles que des structures ou des enceintes, capables de protéger les personnes des températures extérieures extrêmes. Cependant, relever ce défi nécessiterait également des innovations pour pérenniser les sources alimentaires et assurer la sécurité de l’eau, car le bétail et les cultures auraient du mal à survivre dans de telles conditions.

L’étude souligne également l’importance de comprendre la tectonique et la configuration des continents lors de la recherche d’exoplanètes au-delà de notre système solaire. La dynamique de ces facteurs détermine l'habitabilité d'un système solaire et met en évidence le rôle qu'ils jouent dans l'habitabilité de notre propre système solaire.

En conclusion, la recherche met en évidence la grave menace que la chaleur extrême fait peser sur la survie des humains et des mammifères. Il appelle à une action urgente pour faire face aux scénarios futurs potentiels et développer des solutions innovantes pour atténuer l’impact de la hausse des températures.

