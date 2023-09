La chaleur extrême pourrait entraîner l’extinction des mammifères dans 250 millions d’années, selon une étude

Une étude récente suggère que la chaleur extrême provoquée par la fusion des continents terrestres en un seul supercontinent pourrait conduire à l'extinction de tous les mammifères, y compris les humains, dans 250 millions d'années. L’étude a utilisé des modèles climatiques sur ordinateur pour prédire les effets futurs des mouvements tectoniques et de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone (CO2) sur la planète.

À mesure que les continents fusionnent, les éruptions volcaniques libèrent de grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère, provoquant un réchauffement important de la planète. Cette hausse de température créerait un environnement inhabitable pour les mammifères, car ils sont mieux adaptés aux climats froids et ont du mal à faire face aux chaleurs extrêmes. Le futur supercontinent serait en grande partie inhospitalier, avec seulement 8 à 16 % de sa superficie habitable.

Le Dr Alexander Farnsworth, auteur principal de l'étude de l'Université de Bristol, a expliqué que les effets combinés de la continentalité, d'un soleil plus chaud et de l'augmentation des niveaux de CO2 entraîneraient des températures comprises entre 40 °C et 50 °C, rendant impossible aux mammifères de trouver de la nourriture. et les sources d'eau. Les humains, comme d’autres espèces, seraient incapables de refroidir leur corps par la sueur, ce qui conduirait finalement à leur disparition.

L’étude prédit que les niveaux de CO2 pourraient passer des 400 parties par million (ppm) actuelles à plus de 600 ppm au moment où le supercontinent, appelé Pangea Ultima, se formerait. Les chercheurs soulignent l’importance de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter que ces scénarios futurs ne se produisent plus tôt.

La co-auteure de l'étude, le Dr Eunice Lo, a souligné l'urgence de lutter contre la crise climatique actuelle, car la chaleur extrême affecte déjà la santé humaine. Il est crucial d’œuvrer dès que possible pour atteindre zéro émission nette afin d’atténuer les conséquences néfastes de la hausse des températures.

En outre, les chercheurs suggèrent que lors de l’examen de l’habitabilité d’autres planètes, il convient de prendre en compte la répartition des continents. Une planète située dans la zone habitable d’un système solaire peut néanmoins être inhabitable si les continents sont concentrés dans un seul supercontinent.

Cette étude met en évidence les conséquences désastreuses potentielles du changement climatique et renforce la nécessité d’une action immédiate pour atténuer ses effets. Même si l’horizon projeté s’étend sur des millions d’années, l’impact actuel de la hausse des températures ne doit pas être ignoré.

Sources:

– Étude dirigée par le Dr Alexander Farnsworth et le Dr Eunice Lo de l'Université de Bristol, publiée dans Nature Geoscience