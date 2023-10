La vie microbienne prospère dans l’environnement dynamique du geyser Old Faithful

Le geyser Old Faithful, dans le parc national de Yellowstone, est célèbre pour ses éruptions puissantes et fascinantes qui attirent des millions de touristes chaque année. Cependant, de nouvelles recherches menées par Lisa M. Keller révèlent que pour certaines formes de vie microbiennes, Old Faithful n'est pas seulement un spectacle mais aussi leur foyer.

Parmi la communauté microbienne résidant à Old Faithful, la bactérie la plus abondante est Thermocrinis ruber, représentant plus de 60 % de la population. En tant que chimioautotrophe, Thermocrinis ruber génère sa propre énergie, ce qui profite non seulement à lui-même mais également aux autres microbes de la communauté.

Étant donné qu'Old Faithful est un environnement sombre et chaud où la photosynthèse est impossible, Thermocrinis ruber utilise le dégazage du CO2 du geyser pour le convertir en formes de carbone pouvant être utilisées par d'autres microbes comme Thermus Aquaticus. Les deux bactéries sont extrémophiles et prospèrent dans des conditions extrêmes où la plupart des formes de vie ne peuvent pas survivre.

Les geysers, dont Old Faithful, présentent un défi unique pour la vie microbienne en raison de leur nature dynamique. Les températures constamment fluctuantes de la vapeur et de l'eau pendant les éruptions créent des niches écologiques variables que les Thermocrinis peuvent occuper, conduisant à une diversité accrue au niveau des sous-espèces.

Pour étudier l'activité microbienne à Old Faithful, Keller a collecté des échantillons d'eau provenant de l'éruption en chute libre et d'un bassin alimenté exclusivement par les éruptions du geyser. En laboratoire, les échantillons ont été incubés à différentes températures représentatives des conditions du geyser et de la piscine. Les résultats ont montré des signes d’activité microbienne, confirmant la présence d’une vie microbienne active dans les eaux Old Faithful.

Cette recherche met non seulement en évidence l’habitabilité du geyser Old Faithful, mais souligne également comment l’environnement dynamique du geyser favorise la diversité génomique au sein de la communauté microbienne. Il met en valeur la résilience et l’adaptabilité des extrémophiles qui prospèrent dans des conditions difficiles.

