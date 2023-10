Évolution et perte de gènes dans les plantes parasites : aperçus de Balanophora

By

Une étude récente menée par une équipe de scientifiques dirigée par des chercheurs de BGI Research et de l'Université de la Colombie-Britannique a révélé des informations fascinantes sur l'évolution des plantes parasites, en particulier Balanophora. Balanophora est un genre de plantes qui dépendent d'un organe souterrain unique pour voler les nutriments de leurs plantes hôtes. Les chercheurs ont découvert que Balanophora avait subi une perte génétique importante, perdant un tiers de ses gènes au fur et à mesure de son évolution vers un parasite rationalisé et efficace.

L’étude a comparé les génomes de Balanophora avec ceux d’une autre plante parasite extrême appelée Sapria. Les deux plantes ont présenté une perte de gènes associés à la photosynthèse, comme on pouvait s’y attendre pour les plantes parasites qui ne dépendent plus de ce processus. Cependant, les chercheurs ont également découvert une perte de gènes impliqués dans d’autres processus biologiques importants, tels que le développement des racines, l’absorption de l’azote et la régulation de la floraison. Cela suggère que Balanophora a rationalisé sa constitution génétique pour ne conserver que les gènes essentiels à son mode de vie parasitaire.

Une découverte particulièrement surprenante a été la perte de gènes liés à la synthèse d’une hormone végétale majeure appelée acide abscissique (ABA), responsable des réponses et de la signalisation des plantes au stress. Malgré cette perte, les chercheurs ont observé l'accumulation de l'hormone ABA dans les tiges fleuries de Balanophora et la rétention de gènes impliqués dans la réponse à la signalisation ABA. Cela indique que Balanophora a développé des mécanismes alternatifs pour maintenir la synchronisation physiologique avec ses plantes hôtes.

L’étude met en évidence la remarquable convergence de l’évolution génétique des plantes parasites, malgré leurs diverses apparences et histoires de vie. Les chercheurs pensent que bon nombre des gènes perdus chez Balanophora sont liés à des fonctions qui ne sont plus nécessaires chez les plantes parasites, tandis que d'autres pourraient avoir été bénéfiques pour leur adaptation à un mode de vie parasitaire. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les implications fonctionnelles de la perte de gènes chez Balanophora et la manière dont il manipule ses plantes hôtes pour survivre.

Cette étude apporte des informations précieuses à notre compréhension des mécanismes génétiques à l’origine de la dépendance des plantes parasites vis-à-vis de leurs hôtes. Cela a également des implications plus larges dans le domaine de la génomique végétale et de la biologie évolutive. Dans le cadre du projet 10KP, qui vise à séquencer les génomes de 10,000 XNUMX espèces végétales, l'étude de plantes parasites comme Balanophora fournit des données importantes sur les altérations génomiques et les interactions complexes entre les parasites et leurs hôtes.

Sources:

– Chen, X., et al. (2023). Les génomes de Balanophora présentent une évolution massivement convergente avec d'autres holoparasites extrêmes et fournissent de nouvelles informations sur les interactions parasite-hôte. Plantes naturelles. DOI : 10.1038/s41477-023-01517-7