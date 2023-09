Les célébrités sont connues pour approuver diverses tendances alimentaires, et l’une des dernières modes qui gagne en popularité est le régime « un repas par jour », également connu sous le nom d’OMAD. Des personnalités telles que Bruce Springsteen et Chris Martin de Coldplay ont affirmé qu'OMAD les aidait à gérer leur poids et à rester en forme.

OMAD est une version extrême des régimes de jeûne, tels que le jeûne intermittent et les repas limités dans le temps. La principale distinction est qu'au lieu de jeûner certains jours ou de limiter leur consommation à une plage horaire spécifique, les adeptes d'OMAD consomment toutes leurs calories quotidiennes en un seul et grand repas.

En raison du nombre limité de recherches sur OMAD lui-même, la plupart des affirmations concernant son efficacité sont basées sur des preuves anecdotiques ou des hypothèses tirées d'études sur d'autres formes de jeûne. Bien que certaines preuves suggèrent que certaines formes de jeûne intermittent et d’alimentation limitée dans le temps peuvent aider à gérer le poids et améliorer les marqueurs métaboliques de la santé, la recherche n’en est qu’à ses débuts.

Une étude sur les humains a montré que la consommation d’un repas par jour entraînait une réduction plus importante du poids corporel et de la masse grasse. Cependant, cela a également entraîné une réduction de la masse maigre et de la densité osseuse, ce qui pourrait potentiellement entraîner une altération de la fonction musculaire et un risque accru de fractures osseuses s'il était suivi pendant une période prolongée. Les études animales ont produit des résultats contradictoires, certaines indiquant un gain de poids suite à la consommation d'un seul gros repas.

Des études plus complètes impliquant des groupes de participants plus larges et des populations diverses sont nécessaires pour mieux comprendre les effets de l'OMAD. Les chercheurs doivent également étudier l’impact à long terme de l’OMAD et prendre en compte différents horaires de repas et compositions nutritionnelles.

Bien que l’approche d’un repas par jour puisse sembler intéressante pour la gestion du poids, il peut s’avérer difficile de répondre à tous les besoins nutritionnels, notamment en énergie, en protéines, en fibres et en vitamines et minéraux essentiels, avec un seul repas. Un apport insuffisant en nutriments peut entraîner une perte musculaire, de la constipation et une mauvaise santé intestinale. Une attention particulière doit être accordée à la consommation adéquate de protéines, de légumes, de noix, de graines, de fruits, de grains entiers et de produits laitiers ou d'alternatives appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels.

Il est essentiel de noter qu’OMAD n’est pas recommandé aux enfants, aux personnes enceintes, qui envisagent de le devenir, qui allaitent ou qui risquent de développer un trouble de l’alimentation. De plus, la durabilité de ce régime et ses dommages potentiels à long terme pour la population en général doivent être pris en compte, d'autant plus que les célébrités qui soutiennent ces régimes ont accès à des nutritionnistes, à des régimes alimentaires de haute qualité et à des suppléments.

En conclusion, même si le régime OMAD a retenu l’attention, les preuves scientifiques concernant sa sécurité et son efficacité sont rares. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un diététiste avant de se lancer dans un régime extrême.

Sources:

– Amanda Avery, maître de conférences en nutrition, Université de Nottingham (The Conversation)