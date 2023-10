Le squelette le plus complet d'un marsupial à dents de sabre découvert en Colombie

By

Des chercheurs ont fait une découverte extraordinaire dans le désert de la Tatacoa, en Colombie, en mettant au jour le squelette le plus complet d'un marsupial à dents de sabre à ce jour. Cette découverte remarquable jette un nouvel éclairage sur ces mystérieuses créatures qui vivaient il y a environ 13 millions d'années.

Le marsupial à dents de sabre, connu sous le nom d'Anachlysictis gracilis, appartenait à un groupe de mammifères prédateurs appelés sparassodonts qui habitaient l'Amérique du Sud à l'époque post-dinosaure du Cénozoïque. Le squelette a été découvert dans une zone connue sous le nom de « La Venta », qui était autrefois une forêt tropicale humide semblable à l’Amazonie actuelle.

Avant cette découverte, les rencontres avec cette espèce se limitaient à des restes fragmentés. Le nouveau squelette contribue de manière significative à notre connaissance des marsupiaux à dents de sabre, fournissant des informations inestimables sur leur apparence et leur mode de vie dans l'Amérique du Sud néotropicale il y a des millions d'années.

Le Dr Catalina Suarez, qui a dirigé l'analyse des restes, a déclaré : « Grâce à cette découverte, nous avons pu apprendre de nouveaux détails sur cette espèce fascinante. Les analyses nous ont permis de comprendre à quoi ressemblaient ces prédateurs disparus et comment ils vivaient dans l’Amérique du Sud néotropicale il y a des millions d’années.

Le fossile d'A. gracilis, qui fait partie de la famille des Thylacosmilidae, partage des relations étroites avec Thylacosmilus, le marsupial à dents de sabre le plus reconnu. La famille des Thylacosmilidae se caractérise par ses canines incurvées distinctives en forme de sabre et une partie antérieure de la mâchoire qui ressemble à une gaine.

En examinant les molaires et la mandibule du squelette, les chercheurs ont déduit qu'A. gracilis était un hypercarnivore, pesant environ 23 kg, semblable à un lynx moderne. Son régime alimentaire était probablement composé de petits mammifères tels que des marsupiaux, des rats épineux, des porcs-épics, des rongeurs de différentes tailles et même des primates.

Des recherches plus approfondies sur d'autres os, notamment des sections de la colonne vertébrale, des côtes, des hanches, des omoplates et des jambes, contribueront à une meilleure compréhension de la façon dont ce marsupial se déplaçait, de la position de son cou et de sa capacité à grimper ou à tenir des objets.

Ce fossile exceptionnel est désormais exposé au Musée d'histoire naturelle de La Tatacoa en Colombie, s'ajoutant à la collection de découvertes remarquables de cette mine d'or paléontologique. Le Dr Edwin Cadena a souligné l'importance de soutenir l'activité scientifique paléontologique dans les Néotropiques afin de continuer à faire de nouvelles découvertes qui améliorent notre compréhension de l'histoire évolutive et de la paléobiodiversité de cette région.

Cette collaboration de recherche a impliqué des institutions d'Argentine, de Colombie, des États-Unis, du Japon, du Panama et du Royaume-Uni.