Séjours insolites au Groenland

Le Groenland est connu pour ses paysages uniques et sa beauté naturelle, et les visiteurs ont désormais la possibilité d'en faire l'expérience de manière encore plus remarquable. L'Hôtel Arctic et Sarfaq Ittuk sont deux hébergements qui offrent des expériences inoubliables sur cette terre glacée.

L'hôtel Arctic est situé dans la pittoresque baie de Disko et propose sept cabines en verre de luxe offrant une vue panoramique sur les fascinantes aurores boréales la nuit et les icebergs à la dérive pendant la journée. Chaque cabine, connue sous le nom de cabines Aurora, mesure 20 mètres carrés et est équipée d'une baignoire, de toilettes, d'un mini-réfrigérateur et d'une connexion Wi-Fi. La combinaison du confort moderne et d'une nature sauvage à couper le souffle crée un séjour vraiment mémorable.

Sarfaq Ittuk, le ferry local du Groenland, a également amélioré ses hébergements pour offrir un niveau de confort plus élevé. La Suite Igloo récemment rénovée est un ajout unique qui offre une expérience confortable et intime. Ce navire est parfait pour ceux qui préfèrent une exploration lente du littoral du Groenland. De plus, Sarfaq Ittuk propose désormais un voyage complet de 14 jours à travers les fjords arctiques, permettant aux visiteurs d'explorer diverses villes et colonies tout au long du parcours.

Selon Tanny Por, responsable des relations internationales chez Visit Greenland, l'accent mis sur l'hébergement au Groenland s'est déplacé vers la combinaison du confort moderne avec la culture locale et la nature sauvage à couper le souffle. Cela offre aux clients le meilleur des deux mondes.

Ces hébergements insolites au Groenland offrent une expérience unique, permettant aux visiteurs de s'immerger dans la beauté de cette terre unique. Que vous choisissiez d'observer les aurores boréales dans le confort d'une cabine de verre ou de vous lancer dans un voyage côtier, votre séjour au Groenland sera sans aucun doute inoubliable.

Définitions:

– Baie de Disko : Une baie située sur la côte ouest du Groenland, connue pour ses magnifiques paysages et ses icebergs.

– Aurores boréales : également connues sous le nom d'Aurora Borealis, il s'agit d'un spectacle de lumière naturelle qui se produit dans les régions polaires et est provoqué par l'interaction des particules solaires avec l'atmosphère terrestre.

– Wi-Fi : Connectivité Internet sans fil.

Sources:

– Voyage au Groenland : visitgreenland.com