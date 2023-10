Le houting dit « éteint » n’est peut-être pas éteint après tout

Les scientifiques ont remis en question la classification du poisson-oiseau (Coregonus oxyrinchus) comme « éteint » sur la Liste rouge de l'UICN. La catégorisation repose sur une comparaison morphologique avec le corégone européen (Coregonus lavaretus), aujourd'hui remise en question. Des chercheurs de l'Université d'Amsterdam et du Musée d'Histoire Naturelle de Londres ont effectué des analyses ADN sur des poissons de musée conservés, dont certains datent de plus de 250 ans, et ont découvert que les différences génétiques entre le houting et le corégone européen étaient remarquablement faibles.

L'étude s'est concentrée sur l'ADN mitochondrial du poisson houting, y compris un spécimen de 1754 utilisé pour décrire l'espèce officielle. Malgré l’âge de l’échantillon, une petite quantité d’ADN a été extraite avec succès. L'arbre phylogénétique construit à l'aide de l'ADN a montré que tous les poissons-oiseaux et corégones européens étudiés étaient regroupés, ce qui indique qu'ils appartiennent à la même espèce.

Les différences morphologiques qui étaient historiquement utilisées pour distinguer le corégone européen, telles que la longueur du museau et le nombre de branchiospines, se sont révélées être des marqueurs peu fiables pour la différenciation des espèces. En conséquence, les chercheurs remettent en question le statut « éteint » de l’houting et soutiennent qu’il devrait être considéré comme une espèce largement répandue.

Les résultats ont des implications pour les efforts de conservation. Actuellement, il existe des réglementations contradictoires, l'UICN classant l'houting comme éteint tandis que les lois européennes sur la nature protègent à la fois l'houting et le corégone européen. Cette divergence met en évidence la nécessité d'une révision du nom officiel de l'espèce Houting, bien qu'une enquête plus approfondie sur l'ADN du spécimen de 1754 soit nécessaire pour changer définitivement le nom.

En conclusion, l’étude remet en question la classification de l’houting comme espèce éteinte et suggère qu’elle est toujours présente et prospère. Cette recherche souligne l'importance de l'analyse génétique pour déterminer les distinctions entre les espèces et appelle à reconsidérer l'état de conservation de l'élevage.

Journal de référence:

Kroes, R., Winkel, Y., Breeuwer, JAJ, van Loon, EE, Loader, SP, Maclaine, JS, Verdonschot, PFM et van der Geest, HG (2023). L'analyse phylogénétique de spécimens de musée de Coregonus oxyrinchus montre la nécessité d'une révision de son statut d'espèce éteinte. BMC Écologie et évolution, 23(1), 1-10. DOI : 10.1186/s12862-023-02161-7