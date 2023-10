Explorer le rôle des intermédiaires de l'innovation dans l'élaboration de l'avenir de l'ingénierie biologique basée sur l'IA

By

Des chercheurs du Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) de l’AMBS ont récemment mené une étude intitulée « Intermédiaires de l’innovation à la convergence des technologies numériques, de la durabilité et de la gouvernance : une étude de cas sur la biologie de l’ingénierie activée par l’IA », qui examine le rôle important des intermédiaires de l’innovation pour influencer les écosystèmes innovants.

L’étude se concentre sur le domaine émergent de la biologie technique basée sur l’IA (AI-EB) et ses implications à l’ère numérique. Cette fusion de technologies soulève non seulement des questions scientifiques mais aussi des préoccupations éthiques, sociales et économiques. Pour résoudre ces problèmes complexes, les chercheurs ont collaboré avec diverses parties prenantes profondément impliquées dans le domaine de l’innovation AI-EB.

Au cœur de cette étude se trouve l’enquête sur la manière dont les intermédiaires de l’innovation, acteurs clés de l’écosystème de l’innovation, considèrent les objectifs sociétaux et environnementaux parallèlement aux objectifs économiques. Bien que les lignes directrices en matière d’innovation responsable encouragent cet équilibre, les résultats révèlent que les intermédiaires de l’innovation dans le domaine de la biologie technique ont tendance à donner la priorité aux méthodes traditionnelles de mise à l’échelle et de commercialisation.

La recherche devrait avoir un impact significatif sur le développement d’intermédiaires d’innovation et la gestion de la recherche dans le domaine AI-EB. Les auteurs soutiennent qu’une approche holistique prenant en compte à la fois les implications sociétales et environnementales de l’IA-EB, en plus de la commercialisation, est cruciale pour exploiter pleinement le potentiel de cette technologie émergente.

Cette étude met en lumière l’importance des intermédiaires de l’innovation pour façonner l’avenir de la biologie technique basée sur l’IA. Il souligne la nécessité d’une approche consciencieuse qui équilibre les considérations économiques, sociales et environnementales afin de maximiser les avantages de cette technologie transformatrice.

