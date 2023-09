Exploration des eucaryotes microbiens dans des environnements extrêmes : aperçu des lacs géothermiques acides

By

Des scientifiques du département de biologie du Collège des arts et des sciences de l'Université de Syracuse mènent des recherches sur les protistes qui habitent des environnements extrêmes tels que les lacs géothermiques extrêmement chauds et acides. Ces lacs offrent un environnement unique pour étudier les polyextrémophiles, des organismes adaptés à de multiples conditions extrêmes. L'équipe, dirigée par le professeur adjoint Angela Oliverio, a récemment visité le parc national volcanique de Lassen en Californie, qui abrite le plus grand lac géothermique des États-Unis.

Les chercheurs ont construit une base de données d'études antérieures portant sur la vie eucaryote microbienne dans des environnements extrêmes afin de déterminer quelles lignées d'amibes étaient souvent récupérées dans des environnements à haute température. Ces informations suggèrent que l’étude de ces lignées peut fournir des informations sur la façon dont les cellules eucaryotes s’adaptent aux environnements extrêmement chauds.

Une étude spécifique a révélé une espèce d'amibe abondante, T. thermoacidophilus, dans le lac géothermique du parc national de Lassen. Cependant, aucune donnée génomique sur cet organisme n'existe. Comprendre comment cette espèce s'est adaptée à des conditions aussi extrêmes pourrait élargir nos connaissances sur les environnements susceptibles de soutenir la vie dans l'univers.

Au cours de leurs recherches sur le terrain, Oliverio et son équipe ont collecté des échantillons du lac géothermique à l'aide d'une longue perche munie d'une bouteille. Ces échantillons sont analysés en laboratoire, où les chercheurs isolent des cellules uniques pour le séquençage du génome et caractérisent les amibes par microscopie.

Cette recherche sur les eucaryotes microbiens dans des environnements extrêmes fournit des informations précieuses sur les processus évolutifs qui ont façonné la diversité et la complexité de la vie sur Terre, ainsi que sur le potentiel de vie dans des conditions extrêmes ailleurs dans l'univers.

