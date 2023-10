Percer les secrets des eucaryotes microbiens dans des environnements extrêmes

La recherche sur les environnements extrêmes a considérablement élargi notre compréhension de la vie sur Terre, mais un groupe important d’organismes a été largement négligé : les eucaryotes microbiens. Ces organismes microscopiques jouent un rôle crucial dans divers écosystèmes, mais on sait peu de choses sur la manière dont ils s'adaptent aux conditions extrêmes. Dans le but d'approfondir ce sujet, des scientifiques du Département de biologie du Collège des arts et des sciences se sont intéressés aux protistes vivant dans des lacs géothermiques chauds et acides.

Situé dans le parc national volcanique de Lassen en Californie, le plus grand lac géothermique des États-Unis constitue un site de recherche unique et stimulant. Avec sa température élevée (~52°C/124°F) et son faible pH (~2), cette caractéristique géothermique chauffée à la vapeur par un sulfate acide constitue un environnement idéal pour étudier les polyextrémophiles, des organismes qui se sont adaptés à de multiples conditions extrêmes.

Pour identifier le meilleur endroit où rechercher la vie eucaryote microbienne, les chercheurs ont compilé une base de données d’enquêtes antérieures menées dans des environnements difficiles. Ils ont découvert que certaines lignées d’amibes étaient fréquemment découvertes dans des environnements à température extrêmement élevée. Cette découverte suggère que l’étude de ces lignées pourrait fournir des informations précieuses sur la manière dont les cellules eucaryotes peuvent s’adapter à la vie dans des environnements chauds.

Une étude particulière menée par l'équipe de Gordon Wolfe à Cal State Chico a révélé la prévalence de l'amibe T. thermoacidophilus dans le lac géothermique du parc national de Lassen. Cependant, il n’existe aucun enregistrement génétique de cet organisme. Comprendre l’évolution de cette espèce dans un environnement aussi hostile peut permettre aux scientifiques de mieux comprendre les conditions qui pourraient être favorables à la vie ailleurs dans l’univers.

Pour approfondir ses recherches, Angela Oliverio, professeur adjoint de biologie, et Hannah Rappaport, membre de son équipe, ont visité le parc national de Lassen pour étudier ce protiste spécifique et rechercher d'autres eucaryotes extrémophiles uniques. Ils ont collecté des échantillons du lac à l’aide d’un outil spécialisé et isolent actuellement des cellules individuelles pour le séquençage du génome et l’identification des amibes par microscopie.

Bien que de nombreuses inconnues subsistent, cette recherche offre l’espoir de combler certaines des lacunes actuelles dans les connaissances et d’élargir notre compréhension de la façon dont les eucaryotes peuvent survivre dans des environnements extrêmes. On soupçonne que la forme amiboïde pourrait jouer un rôle important en permettant la persistance dans ces lignées eucaryotes, mais le mécanisme exact reste inconnu. L’équipe émet l’hypothèse que des processus tels que le transfert horizontal de gènes et la réduction du génome pourraient avoir contribué à leur capacité à s’adapter et à survivre dans des conditions extrêmes.

Les résultats de cette étude contribueront non seulement à notre compréhension de la répartition et de l’évolution de la vie sur Terre, mais fourniront également des données essentielles pour reconstruire l’arbre de vie. L’exploration des eucaryotes microbiens dans des environnements extrêmes offre une opportunité sans précédent de découvrir les secrets de l’écologie, de l’évolution et de la biologie génomique de ces organismes cachés.

Journal de référence:

Rappaport, HB, Oliverio, AM Les environnements extrêmes offrent une opportunité sans précédent de comprendre l'écologie, l'évolution et la biologie du génome microbien eucaryote. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-40657-4

Sources:

– Article original : La recherche dans les environnements extrêmes offre un aperçu de l’adaptation microbienne eucaryote. Nom de la source.

– Image d’amibes et d’algues rouges : photographiée par Hannah Rappaport en microscopie optique.