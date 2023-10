Explorer la combustion d'hydrogène stellaire via des muons et des noyaux

Des chercheurs ont mené une nouvelle étude axée sur la capture des muons sur le deuton, mettant ainsi en lumière l’étape cruciale dans laquelle les étoiles produisent de l’énergie. Le muon est une particule subatomique qui interagit avec les noyaux grâce à une force faible, ressemblant à un électron mais avec un poids 200 fois plus important. Lorsqu'un muon se lie à un deuton (composé d'un proton et d'un neutron), il forme un système à deux neutrons, semblable à la fusion proton-proton où deux protons se combinent pour former un deuton.

L'étude, publiée dans Frontiers in Physics, a été réalisée par une équipe de théoriciens nucléaires de diverses institutions, dont l'Université de Pise et l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare en Italie, le Theory Center du Thomas Jefferson National Accelerator Facility et l'Université de Washington. à Saint-Louis. Les chercheurs ont utilisé des modèles avancés dérivés de la théorie des champs chiraux efficaces et de courants cohérents pour étudier la capture des muons sur le deutéron.

En employant ce cadre théorique, les chercheurs ont pu identifier les principales sources d'incertitudes et quantifier leurs effets, aboutissant finalement à une incertitude d'environ 2 %. Ce niveau d'incertitude est actuellement inférieur aux erreurs expérimentales, contribuant ainsi aux efforts en cours visant à améliorer la précision des mesures de capture de muons.

En outre, cette étude ouvre la voie à l’utilisation du même cadre théorique pour étudier la fusion proton-proton et d’autres processus impliqués dans la phase de combustion de l’hydrogène des étoiles. Ces découvertes sont cruciales pour les scientifiques qui cherchent à comprendre les flux de neutrinos solaires et à modéliser avec précision les processus stellaires.

À l’avenir, les chercheurs visent à étendre leur étude pour inclure les processus de capture de muons sur l’hélium-3 et le lithium-6, en comparant les résultats avec des études précédentes. Ils ont également l’intention d’appliquer ce cadre pour étudier d’autres processus faibles pertinents pour les modèles solaires standards et les flux de neutrinos solaires. Ces futurs efforts fourniront des informations inestimables sur les valeurs astrophysiques du facteur S à énergie nulle, ainsi que des estimations des incertitudes théoriques associées.

En conclusion, cette étude met en lumière les processus complexes de capture du muon sur le deuton, fournissant ainsi des informations précieuses sur la combustion de l’hydrogène stellaire. Les résultats contribuent aux efforts en cours visant à améliorer la précision des mesures et à améliorer notre compréhension des phénomènes astrophysiques.

Sources:

Article scientifique : « Capture de muons sur deutérons en utilisant des potentiels chiraux locaux » – L. Ceccarelli et al, Frontiers in Physics

Département de l'Energie américain