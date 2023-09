Explorer les interactions de spin exotiques à l'échelle microscopique à l'aide de capteurs quantiques de spin à semi-conducteurs

Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) a réalisé une avancée significative dans l’exploration des interactions de spins exotiques à l’échelle microscopique. Dirigée par l'académicien DU Jiangfeng, l'équipe a utilisé avec succès des capteurs quantiques de spin à semi-conducteurs basés sur des centres de lacunes d'azote (NV) dans le diamant pour étudier ces interactions.

Les résultats de leurs recherches, publiés dans National Science Review, Physical Review Letters et Proceedings of the National Academy of Sciences, fournissent des informations précieuses et des contraintes expérimentales sur ces interactions. L'étude s'est concentrée sur la recherche expérimentale d'interactions de spin exotiques induites par de nouveaux bosons, susceptibles de répondre à des questions fondamentales au-delà du modèle standard.

En utilisant des centres NV en diamant comme capteurs quantiques, l’équipe a construit des détecteurs haute sensibilité capables d’étudier les interactions de spin entre les électrons et les noyaux. Cette approche innovante a étendu la gamme des recherches expérimentales à des échelles submicrométriques, permettant des mesures précises de divers phénomènes de spin.

Pour améliorer les capacités des capteurs, les chercheurs ont amélioré la précision de la détection en transformant le détecteur à spin unique en un capteur de spin d'ensemble. Ils ont également combiné la technologie des systèmes microélectromécaniques (MEMS) avec la nanofabrication à base de silicium pour créer une puce quantique de mécanique de spin évolutive. Cette avancée a amélioré les contraintes d’observation de deux ordres de grandeur à des distances inférieures à 100 nanomètres.

La recherche met en évidence les avantages uniques de l’utilisation de capteurs quantiques de spin à semi-conducteurs pour étudier la physique au-delà du modèle standard. Cela a des implications pour diverses sciences fondamentales, notamment la cosmologie, l’astrophysique et la physique des hautes énergies.

Dans l’ensemble, les travaux de l’équipe sur l’exploration des interactions de spins exotiques à l’échelle microscopique fournissent des informations et des avancées précieuses dans le domaine de la détection quantique et ouvrent de nouvelles possibilités pour une exploration plus approfondie.

