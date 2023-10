Une nouvelle vidéo révèle l'énorme canyon martien

By

La mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne a publié de nouvelles images montrant un immense système de vallées sur Mars connu sous le nom de Noctis Labyrinthus. Ce système de vallées s'étend sur environ 745 miles et est situé entre les célèbres Valles Marineris et un grand système volcanique dans la région de Tharsis.

La vidéo offre une vue aérienne époustouflante de Noctis Labyrinthus, capturant l'échelle impressionnante et les détails complexes de ce paysage martien. Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), les plateaux les plus élevés observés dans la vidéo représentent le niveau de surface d'origine avant l'érosion de certaines parties de la surface. Les pentes et les fonds de la vallée sont couverts de traces de gigantesques glissements de terrain, tandis que des champs de dunes créés par les vents martiens peuvent être observés sur d'autres pentes.

Mars Express, équipé d'une caméra stéréo haute résolution, opère sur Mars depuis 2003. Les images vidéo sont particulièrement significatives d'un point de vue scientifique en raison de la présence de régions abaissées de la croûte appelées graben. Ces dépressions à la surface de Mars témoignent du passé volcanique de la planète. Le volcanisme intense dans la région de Tharsis a provoqué le soulèvement et l'étirement de la croûte martienne, entraînant un amincissement, des failles et un affaissement.

La mission Mars Express, ainsi que d'autres vaisseaux spatiaux de divers pays, continuent de orbiter autour de la planète rouge pour surveiller sa météo et recueillir des données qui pourraient faire la lumière sur son histoire complexe. Les scientifiques pensent que Mars possédait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, permettant à l’eau de couler à sa surface. Cependant, la mince atmosphère actuelle et les niveaux élevés de rayonnement posent des défis à la survie des organismes à la surface de la planète, à moins qu'ils n'existent sous terre.

En plus des missions orbitales, des rovers de surface comme Curiosity et Perseverance de la NASA explorent activement le paysage martien de près, fournissant des images détaillées et des informations précieuses sur les caractéristiques géologiques de la planète rouge.

(Source: Agence spatiale européenne)

Définitions:

– Noctis Labyrinthus : Un système de vallées massives sur Mars situé entre Valles Marineris et un système volcanique dans la région de Tharsis.

– Graben : régions abaissées de la croûte qui indiquent une activité volcanique passée sur Mars.

Crédit image : ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO