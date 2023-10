By

L’accès Internet par satellite a longtemps été considéré comme un luxe réservé aux gouvernements et aux grandes entreprises en raison de son coût élevé. Cependant, Starlink d'Elon Musk change la donne en rendant l'Internet par satellite plus accessible aux utilisateurs quotidiens du monde entier.

Les méthodes traditionnelles de fourniture d'accès à Internet, telles que la pose de câbles à fibres optiques, nécessitent une infrastructure et une maintenance étendues. Cela pose un défi pour atteindre les zones reculées telles que les régions montagneuses, les déserts et les îles isolées. La solution de Starlink ? Accès Internet depuis le ciel.

Exploité par SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk, Starlink utilise une constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour transmettre la connectivité Internet au sol. Depuis son lancement en 2019, Starlink a déjà déployé plus de 5,000 42,000 satellites et prévoit d’en envoyer un total de XNUMX XNUMX en orbite. Cette approche innovante permet aux personnes vivant dans des zones où la connectivité est peu fiable ou inexistante d'accéder aux services d'éducation, de santé et de communication.

L’une des caractéristiques notables de Starlink est sa visibilité dans le ciel nocturne. En raison du grand nombre de satellites, ils apparaissent souvent comme un « train » d’étoiles en mouvement. Les astronomes du monde entier ont été captivés par ce spectacle unique, qui peut être suivi à l'aide de diverses applications fournissant les temps de passage des satellites.

Bien que Starlink ait été salué pour son potentiel à réduire la fracture numérique, cela n’a pas été sans controverses. En réponse à la guerre russo-ukrainienne, les autorités ukrainiennes ont demandé l'accès au réseau Starlink pour lancer une attaque majeure de drones contre des navires de guerre russes. Elon Musk a toutefois refusé, invoquant le risque de se rendre complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit.

Une autre préoccupation soulevée par les astronomes est l'interférence potentielle des satellites Starlink dans l'astrophotographie et l'étude spatiale. Le grand nombre de satellites en orbite pourrait constituer une menace importante pour les infrastructures astronomiques existantes et futures.

Malgré ces controverses, le succès de Starlink a inspiré d’autres entreprises à se lancer dans l’espace Internet par satellite. Alors que la demande de connectivité mondiale continue de croître, il se pourrait bien qu’il n’y ait aucune limite pour révolutionner l’accès à Internet.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que Starlink ?

Starlink est un projet ambitieux de SpaceX d'Elon Musk qui vise à fournir un accès Internet à l'aide d'une constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO).

2. Comment fonctionne Starlink ?

Les satellites Starlink transmettent la connectivité Internet depuis l’espace vers des récepteurs au sol, donnant ainsi accès à des zones éloignées et mal desservies.

3. Combien de satellites Starlink prévoit-il de déployer ?

Starlink prévoit d'envoyer un total de 42,000 XNUMX satellites en orbite pour assurer une couverture mondiale étendue.

4. Les satellites Starlink peuvent-ils être vus depuis la Terre ?

Oui, en raison de leur grand nombre, les satellites Starlink sont souvent visibles dans le ciel nocturne comme un « train » d’étoiles en mouvement.

5. Quelles sont les préoccupations concernant Starlink ?

L'interférence potentielle des satellites Starlink dans l'astrophotographie et l'étude spatiale suscite des inquiétudes. En outre, des débats ont eu lieu sur le rôle des entreprises privées dans les conflits et sur les implications éthiques impliquées.

(Source : www.spacex.com)