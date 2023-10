Décoder le mystère des superéclairs : les éclairs les plus puissants de la Terre

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire en comprenant l’apparition des superéclairs, les éclairs les plus puissants de la Terre. Bien que les superéclairs représentent moins de 1 % de tous les éclairs, leur impact est important. Avec une tension 1,000 XNUMX fois supérieure à la moyenne des éclairs, les superéclairs peuvent potentiellement causer d’importants dommages aux infrastructures et aux navires.

Une étude récente publiée dans le Journal of Geophysical Research : Atmospheres révèle que les superbolts sont plus susceptibles de frapper lorsque la zone de charge électrique d'un nuage d'orage est plus proche de la surface de la terre ou de l'océan. Ce phénomène crée des « points chauds » pour les superbolts, en particulier au-dessus des océans et des hautes montagnes.

L’auteur principal Avichay Efraim, physicien de l’Université hébraïque de Jérusalem, décrit les superéclairs comme un « phénomène magnifique ». Des recherches antérieures ont identifié des groupes de superbolts au-dessus de l’océan Atlantique Nord-Est, de la mer Méditerranée et de l’Altiplano au Pérou et en Bolivie. Cependant, les facteurs contribuant à leur formation et à leur répartition restaient jusqu’à présent inconnus.

Pour découvrir les secrets des superéclairs, Efraim et son équipe ont analysé les données sur la foudre et extrait les propriétés clés de l'environnement de la tempête. Les facteurs pris en compte comprenaient la hauteur de la surface des terres et de l’eau, la hauteur de la zone de chargement, les températures au sommet et à la base des nuages ​​et les concentrations d’aérosols. Les chercheurs ont découvert que les aérosols, dont on pensait auparavant qu’ils avaient un impact sur la force du Superbolt, n’avaient pas d’effet significatif. Au lieu de cela, ils ont constaté qu’une distance plus courte entre la zone de charge et la surface conduisait à des éclairs plus énergiques.

Les régions connaissant le plus grand nombre de superbolts partagent une caractéristique commune : une grande proximité entre les zones de chargement de foudre et les surfaces. Cette corrélation était évidente dans l’océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et l’Altiplano. Ces découvertes révolutionnaires fournissent des informations précieuses sur la formation des superbolts et ouvrent la voie à de futures recherches visant à comprendre et à prédire leur apparition.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière le phénomène intrigant des superéclairs et souligne l’importance de la recherche sur la foudre. Grâce à une meilleure connaissance de la manière et du lieu de formation des superéclairs, les scientifiques peuvent travailler à des mesures améliorées de protection contre la foudre et à des stratégies d'atténuation pour les zones sujettes à ces puissants éclairs.

