L'instrument EMIT de la NASA identifie plus de 750 sources d'émissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, sans aucun signe de ralentissement, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Pour surveiller et mesurer ces concentrations croissantes de gaz provenant de l’espace, la Nasa a transformé son spectromètre imageur, le Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), en détecteur de gaz à effet de serre.

Initialement lancé en juillet 2022 pour cartographier les minéraux des régions arides, EMIT a démontré sa capacité à détecter les émissions de méthane depuis l’espace. Trois mois seulement après son lancement, le spectromètre imageur a identifié plus de 50 « superémetteurs » de méthane en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces super-émetteurs se trouvent couramment dans des secteurs tels que les combustibles fossiles, la gestion des déchets et l’agriculture.

Une étude récente publiée dans Science Advances révèle que depuis août 2022, EMIT a identifié plus de 750 sources d’émissions, dont des plus petites situées dans des zones reculées. L'auteur principal, Andrew Thorpe, a exprimé sa surprise face aux capacités d'EMIT, déclarant que l'instrument dépassait les attentes initiales.

Les données collectées par EMIT sont essentielles pour identifier et traiter les sources d'émissions de méthane, telles que les décharges, les sites agricoles et les installations pétrolières et gazières. La NASA souligne que le suivi des émissions de méthane d’origine humaine est crucial pour atténuer le changement climatique, car le méthane a un plus grand potentiel de piégeage de la chaleur que le dioxyde de carbone.

Sur la base de ses 30 premiers jours de détection de gaz à effet de serre, EMIT a prouvé son efficacité pour identifier jusqu'à 85 % des panaches de méthane généralement observés lors de campagnes aéroportées. Opérant depuis la Station spatiale internationale à une altitude d’environ 250 kilomètres, EMIT couvre de vastes zones de la Terre, en particulier les régions arides situées entre 400 degrés de latitude nord et sud.

En septembre 2022, EMIT a même détecté un groupe de sources d’émissions dans une région rarement étudiée du sud de l’Ouzbékistan, soulignant sa capacité à découvrir des émissions dans des zones jusqu’alors inexplorées. L'instrument a identifié 12 panaches de méthane dans cette région, totalisant environ 49,734 22,559 livres (XNUMX XNUMX kilogrammes) par heure.

En réutilisant des technologies comme EMIT, les scientifiques et les chercheurs espèrent lutter contre l’augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, atténuant ainsi les impacts catastrophiques potentiels du changement climatique.

