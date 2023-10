Course spatiale Inde-Chine : l’Inde apparaît comme un concurrent sur le marché du lancement de satellites

By

La récente mission réussie de l'Inde sur la Lune, l'atterrissage en douceur près du pôle sud de la Lune par l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan, a déclenché une nouvelle course spatiale entre l'Inde et la Chine. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a revitalisé son programme spatial, se positionnant comme un concurrent sérieux sur le marché mondial du lancement de satellites.

La demande d’Internet haut débit provenant de satellites a conduit à l’émergence d’entreprises de satellites privées en tant que principales sources de revenus dans l’industrie spatiale. SpaceX, propriété d'Elon Musk, est un acteur de premier plan dans ce domaine, aux côtés d'agences publiques en Russie et en Chine. Cependant, en raison des tensions géopolitiques et des différends commerciaux, les clients recherchent des options alternatives.

L’Inde est devenue un choix sûr pour les lancements de satellites privés, notamment pour les opérateurs de l’hémisphère occidental qui se méfient des fusées chinoises. Le secteur spatial indien a gagné en crédibilité et en confiance grâce à sa mission lunaire réussie, établissant ainsi sa présence dans des territoires inexplorés. Cette réalisation a élargi l'influence de l'ISRO au-delà de l'économie indienne, attirant une reconnaissance internationale.

Outre ses récentes réalisations, l'Inde prépare sa première mission de vol spatial habité, Gaganyaan, prévue pour 2024. Ce projet ambitieux a suscité optimisme et enthousiasme, renforçant encore la position de l'Inde dans la course spatiale mondiale. L'ISRO travaille également sur la mission Aditya L-1, qui vise à étudier le Soleil et devrait atteindre sa destination en janvier 2022.

L'importance croissante de l'Inde sur le marché du lancement de satellites est soutenue par plusieurs facteurs. Premièrement, les inquiétudes concernant le transfert de technologie vers la Chine ont dissuadé les opérateurs de satellites occidentaux de choisir les fusées chinoises. Deuxièmement, les entreprises spatiales privées indiennes sont florissantes, tandis que l'iSpace chinois est confronté à des défis dans l'ère post-Covid.

En outre, l'alignement stratégique de l'Inde avec les États-Unis dans la région Indo-Pacifique a renforcé sa position de partenaire fiable pour les lancements de satellites. Les lancements du pays sont plus rentables que ceux de SpaceX, de la Russie et de la Chine. La campagne « Make in India » du Premier ministre Narendra Modi a également donné la priorité au développement du secteur spatial, positionnant l'Inde comme une plaque tournante de l'innovation technologique.

Grâce aux récentes réformes permettant aux entreprises du secteur privé d'accéder aux installations de l'ISRO, les services de lancement de satellites indiens devraient atteindre une valeur de 1 milliard de dollars d'ici 2025. Les lanceurs de grande capacité et rentables du pays l'ont positionné comme un concurrent sérieux sur le marché mondial. marché du lancement de satellites. Alors que la course à l’espace s’intensifie, l’Inde est sur le point de devenir un acteur important du secteur, attirant des clients à la recherche de lancements de satellites fiables et abordables.

