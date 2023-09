Jeu de baleine : le comportement fascinant du varech

Les baleines sont connues pour leur présence majestueuse en haute mer, mais saviez-vous qu’elles ont également un comportement ludique avec les algues ? Ce comportement, connu sous le nom de varech, a été observé chez diverses espèces de baleines telles que les baleines grises, les baleines franches australes et septentrionales et les baleines à bosse.

Bien qu’il existe peu de littérature scientifique sur ce sujet, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et reportages documentent le jeu des baleines avec les algues. Les chercheurs ont décrit ces interactions comme un comportement ludique, les baleines utilisant les algues à diverses fins. Ils peuvent l'utiliser pour gratter une démangeaison, brosser les bébés balanes ou éliminer les parasites tels que les poux de baleine, qui peuvent irriter leur peau.

Les observations de varech ont tendance à se produire dans les régions où le varech est abondant. Les baleines à bosse, en particulier, sont couramment observées adoptant ce comportement lors de leur migration. Ces baleines migrent souvent plus près du rivage et se livrent à des activités davantage en surface, ce qui les rend plus visibles pour les baigneurs et les bateaux d'observation des baleines.

Grâce aux progrès de la technologie des drones, les chercheurs disposent désormais d’un nouvel outil pour étudier et observer le comportement du varech. Des vidéos de drones ont capturé des baleines à bosse recherchant activement des algues, avec des interactions pouvant durer jusqu'à une heure. Pendant le varech, les baleines soulèvent les algues et les maintiennent en équilibre sur leur tribune, ou le dessus plat de la tête. Ils peuvent également adopter des comportements coopératifs avec d’autres baleines, comme rouler, soulever et équilibrer les algues ensemble.

Les chercheurs ont classé le varech comme comportement de jeu sur la base de trois critères. Premièrement, c’est volontaire et agréable pour les baleines. Deuxièmement, cela diffère des comportements plus graves et peut être exagéré ou incomplet. Enfin, les baleines ne semblent ni stressées ni affamées, ce qui indique une bonne santé.

Le varech ne se résume peut-être pas à un simple aspect ludique. Il a été démontré que certaines espèces d’algues réduisent la croissance bactérienne, ce qui pourrait bénéficier aux baleines en réduisant la présence de virus et de bactéries sur leur peau. De plus, pousser les algues peut aider les baleines à éliminer les invités indésirables, tels que les balanes et les poux du poisson.

À mesure que la technologie s’améliore et que de plus en plus de personnes documentent le comportement de la faune, nous verrons probablement davantage de cas de varech dans les années à venir. Ce comportement nous rappelle les mystères qui existent encore chez les espèces de baleines, même bien étudiées, comme la baleine à bosse. La nature ludique et curieuse de ces créatures continue de nous fasciner et de nous surprendre.

Sources:

– Article original d'Olaf Meynecke, The Conversation.