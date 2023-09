Des expériences sur des insectes fossilisés mettent en lumière les vraies couleurs

Une équipe de chercheurs de l’Université de Nanjing, de l’Académie chinoise des sciences et de l’University College Cork a développé une technique qui pourrait permettre d’estimer la coloration de certains insectes fossilisés. Des études antérieures ont montré qu'il est difficile de déterminer la véritable coloration des insectes fossilisés, à l'exclusion de ceux conservés dans l'ambre. Ces fossiles sont généralement monochromes et présentent des motifs uniques dans des nuances de gris. Dans leur récente étude publiée dans les Actes de la Royal Society B, l’équipe décrit son approche et ses conclusions.

Pour estimer les modèles de couleurs, les chercheurs ont comparé des insectes modernes d’apparence similaire à des échantillons fossilisés qu’ils avaient obtenus précédemment. Ces insectes modernes ont été enveloppés dans du papier d'aluminium et soumis à une fossilisation simulée par cuisson à des températures allant de 200° à 500° C. L'équipe a ensuite examiné les échantillons à l'aide d'un microscope électronique à balayage et les a comparés aux échantillons fossilisés.

Leurs découvertes ont révélé que les taches plus sombres sur les échantillons cuits correspondaient à des zones de l’exosquelette riches en mélanine, un pigment sombre. Ces taches plus sombres étaient plus résistantes à la chaleur, ce qui suggère qu’elles étaient également plus résistantes à la dégradation. Cela indique que les zones plus sombres sur les insectes fossilisés représentent probablement des parties d’anciennes créatures qui avaient également une teneur plus élevée en mélanine. Ces zones plus sombres pourraient donc fournir des indices pour estimer la coloration des fossiles.

L’équipe a également observé que le chauffage des insectes provoquait une phase intermédiaire au cours de laquelle ils devenaient complètement noirs avant de passer à différents modèles. Cela suggère que des expériences comme la leur pourraient faciliter de nouvelles recherches sur l’estimation de la coloration des insectes fossilisés.

En conclusion, cette étude démontre une nouvelle technique pour estimer les modèles de couleur chez les insectes fossilisés. En comparant des insectes modernes soumis à une fossilisation simulée avec des échantillons fossilisés, les chercheurs ont identifié des zones plus sombres qui correspondaient probablement à des parties des créatures anciennes ayant une teneur plus élevée en mélanine. Cette technique ouvre de nouvelles voies pour l’étude de la coloration des insectes fossilisés.

Source : Actes de la Royal Society B : Sciences biologiques, DOI : 10.1098/rspb.2023.1333