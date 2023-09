Imagerie quantique résiliente : suppression du bruit des images quantiques

By

Les chercheurs ont développé une nouvelle méthode d’imagerie quantique capable de supprimer le bruit des images et de générer des représentations d’objets de haute qualité. La technique, connue sous le nom de distillation par imagerie quantique, utilise des paires de photons pour recueillir des informations sur un objet sans détecter la lumière qui interagit avec lui.

L'imagerie quantique est un domaine émergent qui offre plusieurs avantages par rapport aux protocoles d'imagerie classiques. En utilisant des photons de sondage non détectés, les chercheurs ont démontré la capacité d’obtenir une imagerie de super-résolution dans des scénarios à faible flux de photons. De plus, l’interférence quantique et l’intrication peuvent être utilisées pour développer des protocoles résilients au bruit.

Dans cette étude, l’équipe de chercheurs a introduit une méthode de distillation par imagerie quantique qui détecte spécifiquement les photons uniques. En modulant le signal d’intérêt par interférométrie, ils ont pu générer des images d’objets de haute qualité même en présence de niveaux de bruit extrêmes.

La méthode, connue sous le nom d’imagerie quantique avec lumière non détectée (QIUL), utilise une approche d’imagerie interférométrique à grand champ à deux photons. Un photon illumine l'objet, tandis que son photon partenaire est détecté sur la caméra. Le photon éclairant reste non détecté, offrant ainsi un moyen unique de sonder des échantillons.

Pour étudier la résilience du système d’imagerie quantique, les chercheurs ont introduit une source de bruit. Étonnamment, la méthode a montré d’excellentes performances même lorsqu’elle est soumise à des intensités de bruit allant jusqu’à 250 fois l’intensité du signal quantique.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de l’imagerie quantique. En utilisant la distillation de l’imagerie quantique, les scientifiques peuvent acquérir des images d’objets de haute qualité même en présence de niveaux de bruit importants. Cette avancée a le potentiel de révolutionner divers domaines, tels que la médecine, l’astronomie et la microscopie.

