La biologie et la médecine expérimentales passeront aux frontières des éditeurs Gold en libre accès en 2024

Experimental Biology and Medicine (EBM), la revue renommée de la Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), sera transférée à l'éditeur or en libre accès Frontiers en janvier 2024. Cette décision vise à mieux soutenir la communauté mondiale de la recherche en offrant libre accès à ses publications.

Sous la direction du rédacteur en chef, le Dr Steven R. Goodman, EBM a subi d'importantes transformations pour devenir un leader mondial dans le domaine. La vision du Dr Goodman était d'élargir la portée et la couverture de la revue en ajoutant de nouvelles catégories et en transformant la composition du comité de rédaction. En conséquence, EBM couvre désormais 22 catégories, englobant différentes étapes de la recherche biomédicale.

EBM se concentre sur la publication de recherches biomédicales pertinentes pour la pratique médicale. Ses catégories comprennent l'anatomie/pathologie, les applications d'intelligence artificielle/apprentissage automatique à la recherche biomédicale, la biochimie et la biologie moléculaire, la bioimagerie et bien d'autres. Grâce à sa vaste portée et à son expansion mondiale, EBM possède des bureaux et des rédacteurs mondiaux sur cinq continents, et prévoit de se développer davantage.

Le partenariat entre EBM et Frontiers vise à faire progresser l'engagement en faveur de la publication en libre accès dans le domaine de la biologie expérimentale. Le Dr Steven Goodman a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette collaboration, affirmant que le passage à un modèle d'accès entièrement ouvert améliorera le soutien d'EBM aux chercheurs du monde entier.

Frontiers, classé 6ème plus grand éditeur de recherche et 3ème le plus cité, est connu pour publier des découvertes révolutionnaires réalisées par les meilleurs experts dans leurs domaines. Ayant pour mission d'accélérer la découverte scientifique, Frontiers adopte une approche centrée sur le chercheur et exploite la technologie et l'intelligence artificielle pour respecter des normes de qualité rigoureuses.

Alors que l'EBM passe à Frontiers, les chercheurs peuvent commencer à soumettre des manuscrits via le portail Frontiers à partir du 4 octobre 2023. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'engagement croissant visant à rendre la science ouverte et accessible à tous.

Pour plus d'informations sur Frontiers, veuillez visiter leur site Web [source : frontiersin.org]. Pour connaître les avantages de l'adhésion à la SEBM ou pour contacter la rédaction de l'EBM, veuillez visiter [source : sebm.org].

