Vivez l’éclipse totale de Soleil en 2024 avec l’application « Totalité »

L'anticipation grandit pour la prochaine éclipse solaire totale qui sera visible à travers les États-Unis le 8 avril 2024. Il s'agit d'un événement céleste rare qui captive l'imagination des gens du monde entier. Pour améliorer votre expérience d'observation des éclipses, l'application gratuite « Totality », développée par Big Kid Science, est le compagnon idéal.

Au lieu de rechercher des informations en ligne ou de vous fier à des cartes obsolètes, l'application « Totalité » vous offre une fonction cartographique entièrement interactive. Il vous montre non seulement où les prochaines éclipses solaires seront visibles dans le monde entier, mais utilise également le GPS de votre téléphone pour illustrer à quoi ressembleraient ces éclipses depuis votre position actuelle. Cette perspective unique vous permet de visualiser l'éclipse et de planifier votre expérience visuelle en conséquence.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de l'application est sa capacité à vous guider vers l'emplacement le plus proche pour être témoin de la totalité si vous vous trouvez en dehors du chemin. Même si vous n'êtes pas directement sur le chemin de la totalité pour l'éclipse d'avril, « Totalité » vous dirigera vers les endroits les plus proches où vous pourrez encore expérimenter ce phénomène impressionnant.

Jeffrey Bennett, astrophysicien et créateur de l'application « Totality », a constaté la nécessité d'un outil facile à utiliser qui fournit des informations précises sur les éclipses à venir et les pratiques d'observation sécurisées. Avec l’application, Bennett voulait s’assurer que le coût ne serait pas un obstacle, c’est pourquoi il l’a rendue totalement gratuite pour tout le monde. Cette initiative a été soutenue par l'American Astronomical Society.

L'application « Totalité » ne consiste pas seulement à expérimenter la totalité ; c'est aussi une ressource éducative. Il comprend une section « apprendre » complète qui offre une multitude d’informations scientifiques sur les éclipses. Que vous soyez étudiant, enseignant ou simplement curieux de connaître les mystères de l'univers, l'application propose des ressources, des activités en classe et des informations sur la science sous-jacente aux éclipses.

Ne manquez pas cette rare opportunité d'assister à une éclipse totale de Soleil. Téléchargez l'application « Totalité » sur les plateformes iOS et Android, disponible en anglais, espagnol, français et portugais. La fonction de carte interactive de l'application et les informations scientifiques propulseront votre expérience d'observation des éclipses vers de nouveaux sommets.

QFP

A quoi sert l'application « Totalité » ?

L'application « Totalité » vous montre où les prochaines éclipses solaires seront visibles dans le monde entier et offre une visualisation unique de ce à quoi ressembleraient ces éclipses depuis votre emplacement actuel. Il vous guide également vers les endroits les plus proches pour être témoin de la totalité si vous n'êtes pas sur le chemin.

L'application « Totalité » est-elle gratuite ?

Oui, l'application « Totalité » est entièrement gratuite pour les utilisateurs iOS et Android.

Qui a créé l’application « Totalité » ?

L'application « Totalité » a été développée par Big Kid Science, avec l'astrophysicien Jeffrey Bennett à la tête du projet. Il a été soutenu par l’American Astronomical Society.

Puis-je en savoir plus sur les éclipses via l'application ?

Oui, l'application « Totalité » comprend une section « apprentissage » complète qui fournit des informations scientifiques sur les éclipses, les ressources et les activités en classe.

Où puis-je télécharger l'application « Totalité » ?

Vous pouvez télécharger l'application « Totalité » sur les plateformes iOS et Android en anglais, espagnol, français et portugais.