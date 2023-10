Une prochaine sortie dans l’espace de maintenance passionnante est prévue pour la Station spatiale internationale (ISS)

By

La Station spatiale internationale (ISS) se prépare à une autre sortie de maintenance dans l'espace en novembre pour maintenir la station dans un état optimal. Cette prochaine sortie dans l'espace, connue sous le nom de US Spacewalk 89, sera la première pour les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli.

O'Hara et Moghbeli sortiront du sas Quest de la station pour retirer un boîtier électronique appelé Radio Frequency Group, qui fait partie d'un système d'antenne de communication. Ils remplaceront également un ensemble de roulements gigognes sur le joint rotatif alpha solaire portuaire de la station, qui permet aux panneaux solaires de suivre le Soleil.

La sortie dans l'espace était initialement prévue pour le 30 octobre, mais elle a été reportée au 1er novembre. Ce changement donnera à l'équipage de l'ISS et à l'équipe de contrôle de vol plus de temps pour se préparer efficacement à la sortie dans l'espace.

QFP

1. Quel est le but d’une sortie dans l’espace de maintenance ?

Une sortie dans l'espace de maintenance est effectuée pour effectuer des réparations, des inspections et des installations à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Il garantit que les systèmes et composants de la station restent dans un état optimal pour un fonctionnement continu.

2. Qui participe à la prochaine sortie dans l’espace ?

Les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli seront les astronautes qui effectueront la sortie dans l'espace de maintenance. Ce sera leur première expérience de sortie dans l’espace.

3. Quelles tâches seront effectuées lors de la sortie dans l'espace ?

Les astronautes retireront un boîtier électronique appelé groupe de radiofréquences et remplaceront un ensemble de roulements gigognes sur le joint rotatif alpha solaire de la station. Ces tâches sont essentielles au bon fonctionnement du système de communication et des panneaux solaires de la station.

4. Pourquoi la sortie dans l'espace a-t-elle été reportée ?

La sortie dans l'espace a été reportée pour donner à l'équipage de l'ISS et à l'équipe de contrôle de vol plus de temps pour se préparer adéquatement à la sortie dans l'espace et assurer son succès.

5. Combien de temps durera la sortie dans l’espace ?

La durée de la sortie dans l'espace n'est pas mentionnée dans l'article. La durée d'une sortie dans l'espace peut varier, mais elle peut généralement durer de plusieurs heures à plus de huit heures.

