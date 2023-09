Le télescope spatial James Webb découvre des molécules à base de carbone sur un monde océanique présumé

By

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une découverte passionnante en trouvant des preuves de la présence de molécules à base de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète connue sous le nom de K2-18 b. Cette exoplanète, située à 120 années-lumière de notre système solaire, est considérée comme un océan potentiel ou monde « hycéen », ce qui en fait une cible alléchante pour les astronomes en quête de vie extraterrestre. La planète a un rayon deux à trois fois plus grand que celui de la Terre et réside dans la zone habitable de son étoile, où de l'eau liquide peut exister.

Les nouvelles découvertes du JWST ont révélé la présence de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère de K2-18 b, indiquant la possibilité d'un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène. L’absence d’ammoniac conforte en outre l’hypothèse d’un océan d’eau sur la planète. Ces observations soulignent l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la quête de la vie au-delà de notre système solaire.

K2-18 b entre dans la catégorie des « sous-Neptunes », qui sont des planètes dont la taille est comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Ces planètes uniques posent un mystère aux astronomes, qui débattent encore de la nature de leur atmosphère. Les observations de K2-18 b par le JWST visent à lever le voile entourant les atmosphères et les conditions environnementales des mondes sub-neptuniens et hycéens.

Outre la découverte de molécules de carbone, les observations du JWST ont également fait allusion à la présence de sulfure de diméthyle (DMS) dans l'atmosphère de K2-18 b. Sur Terre, le DMS est principalement produit par la vie, notamment le phytoplancton. Confirmer la présence de DMS dans l'atmosphère de K2-18 b pourrait constituer une autre étape importante vers la recherche de signes de vie potentielle sur l'exoplanète.

Cependant, il est important de faire preuve de prudence dans les spéculations sur la vie extraterrestre sur K2-18 b. Si la présence d'eau liquide et de molécules de carbone sont des signes prometteurs, elles ne garantissent pas l'existence de la vie ni la capacité de la planète à accueillir des organismes vivants. La taille de la planète, associée à l’ébullition potentielle de ses océans, pourrait la rendre inhabitable.

Évaluer la composition des atmosphères d'exoplanètes lointaines, comme celle de K2-18 b, est une tâche difficile en raison de la faible luminosité de la lumière réfléchie par rapport à la luminosité de l'étoile mère. Les chercheurs ont surmonté cet obstacle en capturant le transit de la planète devant son étoile et en analysant la lumière des étoiles qui traversait son atmosphère. Les éléments et composés chimiques présents dans l’atmosphère laissent des « empreintes digitales » distinctes sur la lumière des étoiles, révélant leur composition.

La gamme de longueurs d'onde étendue du JWST et sa sensibilité sans précédent ont permis la détection de ces caractéristiques spectrales au cours de seulement deux transits de K2-18 b, offrant une précision comparable à huit observations menées par le télescope spatial Hubble sur plusieurs années. Cela démontre la puissance et les capacités du JWST à déchiffrer les caractéristiques atmosphériques des exoplanètes.

D'autres observations de K2-18 b sont prévues à l'aide de l'instrument infrarouge moyen (MIRI) du JWST pour valider les résultats et recueillir davantage d'informations sur les conditions environnementales de la planète. L’équipe à l’origine de cette recherche vise à terme à détecter des signes de vie sur une exoplanète habitable, ce qui révolutionnerait notre compréhension de l’existence au-delà de la Terre.

