Première preuve de nuages ​​de quartz trouvée sur l'exoplanète WASP-17 b

Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA ont fait une découverte passionnante sur l'exoplanète WASP-17 b, située à 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre. Ils ont détecté des traces de cristaux de roche ou de quartz dans les nuages ​​​​de haute altitude de cette exoplanète chaude de Jupiter. C’est la première fois qu’un tel minéral, couramment trouvé sur Terre, est observé sur une exoplanète.

Les silicates, minéraux riches en silicium et en oxygène, sont abondants sur Terre et sur la Lune, ainsi que dans d'autres objets rocheux de notre système solaire. Des silicates riches en magnésium ont été découverts dans les météorites, les astéroïdes et même dans l’atmosphère des exoplanètes et des naines brunes. Cependant, on savait auparavant que le SiO2 cristallin ou quartz n’existait que sur Terre.

« Nous étions ravis ! Nous savions, grâce à des observations précédentes, qu'il devait y avoir des aérosols (de minuscules particules qui composent les nuages ​​ou la brume) dans l'atmosphère de WASP-17 b, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils soient constitués de quartz », a déclaré le Dr David Grant, chercheur à l’Université de Bristol et premier auteur de l’étude.

WASP-17 b est une grande exoplanète dont le volume est plus de sept fois supérieur à celui de Jupiter. Sa masse est inférieure à la moitié de celle de Jupiter, ce qui en fait l'une des exoplanètes les plus gonflées connues. Sa courte période orbitale de seulement 3.7 jours terrestres en fait un candidat idéal pour la spectroscopie de transmission, une technique utilisée pour étudier les effets de filtrage et de diffusion de l'atmosphère d'une planète sur la lumière des étoiles.

Le télescope spatial James Webb a observé le système WASP-17 pendant près de 10 heures, collectant plus de 1,275 8.6 mesures de luminosité. En analysant la quantité de chaque longueur d'onde bloquée par l'atmosphère de la planète, les chercheurs ont découvert une « bosse » inattendue à XNUMX microns, indiquant la présence de quartz dans les nuages.

Contrairement aux particules minérales trouvées dans les nuages ​​​​de la Terre, les cristaux de quartz présents dans les nuages ​​de WASP-17 b ne sont pas balayés par une surface rocheuse. Ils proviennent en fait de l’atmosphère même de la planète. Ces cristaux mesurent environ 10 nanomètres de diamètre et ont une forme similaire aux prismes hexagonaux que l'on trouve généralement sur Terre, mais à une échelle beaucoup plus petite.

La chaleur extrême de WASP-17 b, autour de 1,500 2,700 degrés Celsius (XNUMX XNUMX°F), et la basse pression de son atmosphère permettent à des cristaux solides de se former directement à partir du gaz, sans passer par une phase liquide. Cela contraste avec la Terre, où des températures plus basses et une pression plus élevée permettent à la vapeur d’eau de se transformer directement en cristaux de glace. La présence de nuages ​​de quartz sur l’exoplanète offre un aperçu des différents matériaux et conditions environnementales qui façonnent la planète.

Comprendre la composition des nuages ​​est essentiel pour comprendre la planète dans son ensemble. WASP-17 b est verrouillé par les marées avec un hémisphère constamment face à son étoile hôte, ce qui donne un côté jour chaud et un côté nuit plus frais. La différence de température entre ces deux côtés entraîne des vents forts qui transportent les cristaux de quartz du côté nuit, où ils se forment, vers le côté jour, plus chaud, où ils sont vaporisés.

Cette découverte révolutionnaire a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters en 2023. Du matériel supplémentaire et des entretiens pour cette étude ont été fournis par Laura Betz et Christine Pulliam pour la NASA.

