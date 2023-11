Explorer Kepler-385 : un système de géants exoplanétaires étouffants

Le télescope Kepler de la NASA a une fois de plus étonné les astronomes avec la découverte d'un système planétaire unique connu sous le nom de Kepler-385. Ce système, composé de sept planètes chaudes et massives, tourne autour d'une étoile légèrement plus grande et plus chaude que notre Soleil. Contrairement aux planètes de notre propre système solaire, chaque planète de Kepler-385 est plus grande que la Terre mais plus petite que Neptune, ce qui les rend uniques en termes de taille.

Traditionnellement, les systèmes planétaires comportant plus de six planètes confirmées sont incroyablement rares, ce qui permet à Kepler-385 de se démarquer parmi la foule. Les scientifiques ont décrit ce système comme une découverte remarquable, démontrant les capacités de la mission Kepler à dévoiler les mystères de l'univers.

En examinant les nombreuses données collectées par le télescope spatial Kepler, à la retraite, les astronomes ont pu dresser un catalogue complet d’exoplanètes, mettant en évidence les propriétés extraordinaires de chaque système. Ce catalogue précis a permis aux chercheurs de mieux comprendre le système Kepler-385 et ses caractéristiques distinctives.

Au cœur de Kepler-385 se trouve une étoile semblable au Soleil, 10 % plus grande et 5 % plus chaude que notre propre Soleil. Autour de ce corps céleste, deux planètes intérieures, légèrement plus grandes que la Terre, sont probablement des mondes rocheux aux atmosphères minces. Pendant ce temps, les cinq planètes restantes sont nettement plus grandes, avec un rayon deux fois plus grand que la Terre et entourées d’une atmosphère épaisse.

Ce qui distingue ce catalogue, ce sont les mesures améliorées des propriétés stellaires et les calculs améliorés des orbites planétaires. Il a été observé que les systèmes comportant plusieurs planètes en transit ont tendance à avoir des orbites plus circulaires que ceux comportant seulement quelques planètes.

Alors que la mission Kepler s'est officiellement terminée en 2013, sa mission étendue, K2, s'est poursuivie jusqu'en 2018, permettant d'analyser une multitude de données. Cette analyse cohérente a permis aux scientifiques de mieux comprendre la vaste population d’exoplanètes de notre galaxie.

Kepler-385 constitue une étape importante vers la découverte des secrets de l'univers, mettant en valeur la diversité et la complexité des systèmes planétaires au-delà de notre système solaire. À chaque nouvelle découverte, les astronomes acquièrent des informations précieuses sur la nature des exoplanètes et élargissent notre compréhension de l’univers dans lequel nous habitons.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Combien de planètes y a-t-il dans le système Kepler-385 ?

Le système Kepler-385 est composé de sept planètes.

2. Les planètes de Kepler-385 sont-elles plus grandes ou plus petites que la Terre ?

Les planètes de Kepler-385 sont plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune.

3. Quelle est la taille et la température de l’étoile de Kepler-385 ?

L'étoile au centre du système Kepler-385 est environ 10 % plus grande et 5 % plus chaude que notre Soleil.

4. Toutes les planètes de Kepler-385 ont-elles une atmosphère épaisse ?

Non, seules les cinq plus grandes planètes du système Kepler-385 devraient avoir une atmosphère épaisse.

5. Combien de systèmes d’exoplanètes confirmés comptent plus de six planètes ?

Kepler-385 est l'un des rares systèmes exoplanétaires connus contenant plus de six planètes vérifiées.