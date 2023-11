Nouvelles connaissances sur la formation de matière contenant du carbone sur Mars

By

Une étude récente menée par ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) a mis en lumière la formation particulière de monoxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars. Les résultats permettent de mieux comprendre comment les composés à base de carbone, ou matière organique, se forment sur la planète rouge. Cette découverte contribue également à expliquer une révélation déconcertante faite par le rover Curiosity de la NASA l'année dernière.

Des observations antérieures du TGO ont démontré que la lumière du soleil joue un rôle crucial dans la décomposition du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars, entraînant ainsi la création de monoxyde de carbone. Il est intéressant de noter que le monoxyde de carbone formé contient une quantité de carbone lourd nettement inférieure à celle prévue.

Cette découverte s’aligne sur la théorie selon laquelle la présence de composés à base de carbone sur Mars est le résultat de processus chimiques complexes influencés par la lumière du soleil, plutôt que d’être révélatrice de la vie sur la planète. Cela indique que la formation de matière organique sur Mars n’est pas uniquement attribuée à l’activité biologique.

Comprendre la création de matériaux contenant du carbone sur Mars a été une entreprise difficile. En mesurant le rapport des différents isotopes du carbone, en particulier du carbone 12 et du carbone 13, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les environnements passés et présents de la planète. Divers facteurs tels que la photodissociation, les mécanismes d'échappement atmosphérique et les interactions biologiques contribuent aux fluctuations de ces rapports isotopiques.

Shohei Aoki, auteur principal d'un nouvel article publié dans le Planetary Science Journal et affilié à l'Université de Tokyo et à l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique, souligne l'importance de mesurer le rapport isotopique du carbone dans le monoxyde de carbone. Cette approche permet aux chercheurs de découvrir l'origine de la matière organique sur Mars et de se plonger dans l'histoire de l'habitabilité de la planète.

En employant des méthodologies similaires à celles utilisées pour cartographier les taux d'hydrogène dans la vapeur d'eau atmosphérique de Mars, le TGO a ouvert la voie à une compréhension plus approfondie de l'évolution et de la chronologie de Mars. La sensibilité exceptionnelle et les capacités avancées du TGO ont permis aux scientifiques d'analyser les isotopes du carbone présents dans le monoxyde de carbone, fournissant ainsi des informations sans précédent sur la formation de composés à base de carbone sur la planète rouge.

Questions fréquentes

1. Quel rôle la lumière du soleil joue-t-elle dans la formation de monoxyde de carbone sur Mars ?

La lumière du soleil agit comme un catalyseur en divisant le dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars, entraînant la création de monoxyde de carbone. Ce processus, appelé photodissociation, permet la formation de composés carbonés.

2. La présence de monoxyde de carbone sur Mars indique-t-elle l'existence de la vie ?

Non, la découverte de monoxyde de carbone dans l'atmosphère de Mars ne suggère pas la présence de vie sur la planète. La formation de composés à base de carbone est probablement le résultat de processus chimiques complexes influencés par la lumière du soleil, comme le démontrent les observations d'ExoMars Trace Gas Orbiter.

3. Comment les scientifiques mesurent-ils le rapport isotopique du carbone dans le monoxyde de carbone ?

Les scientifiques analysent les quantités relatives de différents isotopes du carbone, tels que le carbone 12 et le carbone 13, pour comprendre les origines de la matière organique sur Mars. Cette mesure fournit des informations précieuses sur l’histoire et l’évolution de la planète.