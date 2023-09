La découverte de Megamonodontium mccluskyi : une araignée fossile géante d'Australie

Les scientifiques ont récemment découvert et décrit une nouvelle espèce d’araignée fossile « géante » qui existait il y a entre 11 et 16 millions d’années dans ce qui est aujourd’hui l’Australie d’aujourd’hui. Nommée Megamonodontium mccluskyi, cette araignée est le tout premier fossile appartenant à la famille des Barychelidae. Il est similaire au genre vivant Monodontium mais nettement plus grand, mesurant environ 50 mm d'un orteil à l'autre.

La découverte de Megamonodontium mccluskyi est importante car elle comble une lacune majeure dans notre compréhension de l’histoire évolutive des araignées. L'Australie n'a fourni qu'un nombre limité de fossiles d'araignées, cette nouvelle découverte n'étant que la cinquième. Le Dr Matthew McCurry de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud qualifie cette découverte de « très significative », car elle révèle de nouvelles informations sur l'extinction des araignées et donne un aperçu du passé.

Le fossile suggère que Megamonodontium mccluskyi habitait des environnements similaires à ceux de son parent actuel, que l'on trouve dans les forêts humides de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cependant, l’extinction de ce groupe d’araignées en Australie continentale a coïncidé avec le fait que le pays est devenu de plus en plus aride au fil du temps.

Megamonodontium mccluskyi est non seulement la plus grande araignée fossile connue en Australie, mais également le premier fossile de la famille des Barychelidae trouvé dans le monde. Cette découverte indique que les araignées-trappes à pattes broussailleuses comme Megamonodontium mccluskyi ne sont pas souvent conservées sous forme de fossiles en raison de leur nature fouisseuse.

Les études microscopiques menées sur les fossiles ont révélé un niveau de préservation exceptionnel, permettant aux scientifiques d'analyser des détails complexes tels que la structure des griffes de l'araignée et les soies ressemblant à des poils sur son corps et ses pattes. Les soies remplissent de multiples fonctions, notamment la détection de produits chimiques et de vibrations, la défense et la communication.

Cette découverte récente de Megamonodontium mccluskyi fournit des informations précieuses sur l'histoire évolutive et les changements environnementaux qui ont façonné le monde il y a des millions d'années. Des recherches et des analyses plus poussées sur de tels fossiles sont cruciales pour élargir notre compréhension des écosystèmes anciens et des créatures qui y prospéraient autrefois.

Sources:

– Université de Nouvelle-Galles du Sud

– Le Journal Zoologique de la Société Linnéenne

– Musée australien

– Musée du Queensland