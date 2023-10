Le prix Clara Carver récompense de jeunes chercheurs en spectroscopie vibrationnelle analytique

La Coblentz Society a créé le prix Clara Carver pour reconnaître les contributions exceptionnelles de jeunes individus à la spectroscopie vibrationnelle analytique appliquée. Ce prix prestigieux récompense les travaux exceptionnels réalisés dans le domaine de la spectroscopie infrarouge (IR), térahertz (THz) ou Raman en spectroscopie vibrationnelle analytique appliquée.

Le professeur agrégé Ishan Barman de l'Université Johns Hopkins a été nommé récipiendaire du prix Clara Carver de cette année. Il est un chercheur de premier plan au Département de génie mécanique, avec des nominations conjointes en oncologie, radiologie et sciences radiologiques.

Le prix sera remis lors de la conférence annuelle SciX, prévue du 8 au 13 octobre à Sparks, dans le Nevada. Ishan Barman nous a parlé de ses récentes recherches combinant la spectroscopie Raman et la microscopie de phase quantitative pour étudier les changements morphomoléculaires induits par la toxine Bacteroides fragilis (BFT) dans les cellules cancéreuses du sein.

La spectroscopie Raman a été choisie comme méthode d'analyse en raison de sa capacité unique à fournir des informations moléculaires détaillées sans avoir besoin d'étiquettes ou de taches. Contrairement à d’autres techniques spectroscopiques, la spectroscopie Raman est non invasive et permet d’analyser directement la composition moléculaire des cellules et des tissus dans leur état natif. Cela en a fait un choix idéal pour étudier les changements subtils induits par les métabolites sécrétés par le microbiote dans les cellules cancéreuses.

La technique employée par Ishan Barman et ses collègues propose une approche non invasive et sans étiquette pour étudier les interactions entre le microbiote et les cellules cancéreuses au niveau unicellulaire. Les tests traditionnels utilisés dans ce domaine impliquent souvent l’introduction de marqueurs ou de colorants exogènes, susceptibles de modifier le comportement cellulaire. L’approche sans étiquette permet l’observation et l’analyse des cellules dans leur état naturel, sans perturber leur environnement.

La combinaison de la spectroscopie Raman avec la microscopie de phase quantitative permet la capture d'informations morphologiques et moléculaires à partir des cellules. Cette approche multimodale permet de mieux comprendre comment le microbiote influence le comportement des cellules cancéreuses, ce qui manque aux méthodes traditionnelles.

L'apprentissage automatique joue un rôle crucial dans l'analyse des données complexes générées par la spectroscopie Raman. Il aide à identifier les modèles, les tendances et les différences au sein des données qui pourraient être difficiles à discerner pour les analystes humains. Les algorithmes d’apprentissage automatique apportent précision et objectivité à l’analyse, améliorant ainsi la robustesse et la fiabilité des résultats.

Les recherches menées par Ishan Barman et son équipe ont révélé un effet « mémoire BFT », où une exposition à court terme aux métabolites sécrétés par le microbiote avait des effets durables sur le comportement des cellules cancéreuses. Les changements biomoléculaires induits par le BFT ont non seulement persisté, mais ont été potentiellement accrus après la croissance tumorale, indiquant l'importance des interactions microbiote-cellules cancéreuses dans la progression du cancer.

Même si l’étude fournit des informations précieuses, il est essentiel d’en reconnaître les limites. La recherche s’est concentrée sur un métabolite spécifique sécrété par le microbiote (BFT), et il existe de nombreux autres métabolites et interactions à explorer. De plus, la complexité du microbiome et son influence sur le cancer ne sont pas encore entièrement comprises.

Ce travail révolutionnaire a le potentiel de faire progresser notre compréhension de l’impact à long terme du microbiote sur la progression du cancer. En acquérant une compréhension plus complète de ces interactions, de nouvelles cibles thérapeutiques et stratégies de gestion du cancer dans le contexte du microbiome peuvent être identifiées.

Source : Société Coblentz, Université Johns Hopkins

Définitions:

– Spectroscopie vibrationnelle analytique : une branche de la spectroscopie qui utilise les niveaux d’énergie vibrationnelle des molécules pour étudier leurs propriétés chimiques

– Spectroscopie Raman : technique spectroscopique utilisée pour analyser la composition moléculaire des cellules et des tissus dans leur état natif

– Microbiome : les micro-organismes, leur matériel génétique et leur environnement dans un habitat ou une communauté particulière